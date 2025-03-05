Аптеки под угрозой: новое регулирование правительства может оставить прифронтовые общины без лекарств

Прифронтовые общины Харьковщины оказались перед угрозой массового закрытия аптек из-за нового постановления Кабинета Министров Украины, регулирующего работу фармацевтического рынка. Общество уже получило предупреждение о возможном прекращении работы аптечных пунктов, что поставит под угрозу доступ десятков тысяч местных жителей к жизненно необходимым медикаментам.

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Глава Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов рассказал, что прифронтовые общины уже предупредили о возможном закрытии аптек из-за экономической невыгодности их работы после вступления в силу новых правил регулирования фармацевтического рынка, говорится в материале УНН.

"У нас владельцы сетей разослали письма по общинам, на администрацию, которые должны быть закрыты эти аптеки, потому что они не будут прибыльны из-за вступления в силу этого постановления (КМУ – ред.)", - отметил Усов. Сейчас в подчинении Харьковского района находится 15 общин, часть из которых - прифронтовые. Аптеки работают не во всех населённых пунктах этих общин.

Там где аптечных пунктов нет доступа к медикаментам обеспечивают мобильные аптеки.

Это более социальный проект, который направлен на доступность лекарств, по заказу людей к своему семейному врачу, там они получают доступные лекарства", - рассказал Усов.

В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась в Слатино, где отсутствует отделение "Укрпочты", а "Новая почта" работает в ограниченном режиме. В случае закрытия местной аптеки людям придется ехать за лекарством 15 км в соседние Дергачи, если и там аптечный пункт не закроется.

В то же время глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко рассказал, что сейчас в городе работает шесть аптек. Там также есть больница, которая предоставляет бесплатные медикаменты, но не все лекарства есть в наличии.

По его словам, в селах, которые находятся ближе к границе, ситуация еще сложнее — там работает только по одной аптеке на населенный пункт, дополнительно лекарства в общину, где проживает 30 тысяч человек, лекарства доставляют мобильные аптечные пункты. Поэтому местные власти обеспокоены тем, что из-за нового регулирования работы фармрынка аптеки, оставшиеся работать в общине, закроются.

"Конечно, это будет очень болезненный вопрос именно для людей, которые остались в общине. Учитывая, в каких условиях, очень тяжелых, приходится работать нашим аптекарям, то, конечно, этот вопрос для нас очень важен... Поэтому, считаю, что это решение (постановление КМУ №168 относительно цен на лекарственные средства – ред.) что Дергачевская община готовит соответствующее обращение в Минздрав с просьбой пересмотреть вступившие в силу изменения в регулировании фармрынка.

Не лучше ситуация и в Золочевской общине, там также возможно закрытие аптек.

"Меня уже предупреждали об этом и даже письмо прислали по этому поводу. Если это произойдет, для нас это будет очень-очень трудно. У нас действует социальная аптека, которая выезжает и работает в старостинских округах нашей пограничной общины. округов, где сосредоточено много переселенцев и густонаселенных районов, таких как Феськи и Довжик", - рассказал председатель Золочевской общины Виктор Коваленко. Сейчас в Золочеве работает только две стационарные аптеки. "Если будут они закрыты, то мы останемся без аптек. Вообще. Я просто констатирую факт. Я не обсуждаю решение", – пояснил он.

Если так случится, община вынуждена будет вернуться к практике 2022 года, когда в начале полномасштабного вторжения старосты собирали заявки на лекарства местных жителей, ездили в Харьков, покупали медикаменты и развозили их по селам. голосовал Коваленко.