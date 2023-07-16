Как изменился курс доллара в Украине 16 июля: стало известно, где выгоднее покупать и продавать валюту

Курс наличного доллара в банках Украины 16 июля составляет 36,75/37,35 грн. за доллар (покупка/продажа). По сравнению со вчерашними значениями курс на покупку не изменился, на продажу поднялся на 3 копейки.

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Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Наибольший курс доллара на продажу установил сегодня, 16 июля, Сбербанк – 37,70 грн/$. В свою очередь самый маленький – ПриватБанк, OTP Bank и Универсал Банк – 37,20 грн/$.

На покупку наибольшую стоимость валюты определил Укрэксимбанк – 36,80 грн/$. Наименьшее – OTP Bank – 36,15 грн/$.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе?

По прогнозу, в течение недели на наличном валютном рынке сохранится относительное спокойствие. Курс будет находиться в своих новых пределах, максимально приближенных к официальному курсу – 36,7-37,7 грн/$, считает начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом банкир прогнозирует, что в ближайшие 1,5-2 месяца на наличном валютном рынке будет наблюдаться постепенное укрепление гривни к доллару и евро вплоть до объединения с официальным курсом. Лесной отметил, что к началу июля разница между официальным и наличным курсами уже составляет в среднем 0,5-1%, что является наглядным свидетельством стабильности и прогнозируемости валютного рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полномасштабной войны в Украине обменивать изношенные купюры стало гораздо сложнее, поскольку существуют логистические проблемы с вывозом банкнот за границу из-за закрытия неба. Нацбанк взялся за решение проблемы и четко заявил: отказывать в приеме старых купюр – незаконно.

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