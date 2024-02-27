Зерно не могло попасть на рынок Польши: в Мининфраструктуры показали, как опломбируют все украинские вагоны. Видео

Все вагоны с украинским зерном проходят процедуру опломбирования на границе с Польшей. Таким образом, запрещенные поляками продукты не могут попасть на рынок этой страны, они следуют по ее территории только транзитом. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике – именно эти культуры протестующие польские фермеры безосновательно высыпают на границе.

Пломбы накладываются непосредственно на вагоны для европейской колеи. Процесс опломбирования показали в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

На люки вагонов накладываются специальные тросы с пломбами. Случайно сорвать их невозможно – чтобы открыть люк, нужно приложить усилия, а наличие пломбы не позволяет скрыть выгрузки чего-либо из зерновоза.

Именно такие пломбы и срывают или срезают с вагонов польские забастовщики. Такие действия являются прямым посягательством на чужую собственность, а к тому же не имеют под собой никаких оснований, ведь товар даже не мог быть выгружен на территории Польши.

К примеру, 25 февраля поляки устроили самую масштабную диверсию с украинским зерном на границе. Протестующие вскрыли и высыпали содержимое восьми вагонов с украинской кукурузой.

На земле оказались 160 тонн уничтоженного украинского зерна. Оно следовало транзитом в порт Гданьска для доставки в другие страны.

В "Укрзалізниці" уже объясняли, что абсолютновсе вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши. Только после ставятся пломбы. Такая же процедура применялась и к вскрытым поляками вагонам.

Украина последние 5 месяцев вообще не продает свое зерно на польский рынок. Правительство с 16 сентября 2023 года приняло решение о лицензировании экспорта части агропродукции.

"То есть без разрешения Польши сейчас невозможно экспортировать зерно, кукурузу, рапс и подсолнечник на польский рынок. Сейчас таких разрешений нет – и, соответственно, экспорта тоже нет. Мы хотим, чтобы это услышали и польские фермеры, и польское общество", – объяснял премьер-министр Шмыгаль.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нового правительства Польши есть возможность прекратить случаи порчи украинского зерна на своих пограничных пунктах. Это можно сделать с помощью правоохранителей, пограничников.

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