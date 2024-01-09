Вторжение Китая на Тайвань может развалить мировую экономику: Bloomberg показал расчеты

Если Китай вторгнется на Тайвань, это может привести к огромным потерям для всего мира. Согласно анализу, проведенному экспертами, потери могут составить до 10 трлн долларов, что нанесет сокрушительный удар по глобальной экономике.

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К таким выводам пришли аналитики Bloomberg Economics. Специалисты рассчитали, что в случае войны:

Экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых недавних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает удар по ВВП в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличили бы человеческие и экономические потери.

будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых недавних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает удар по ВВП в 40%. Население и промышленная база, сосредоточенные на побережье, увеличили бы человеческие и экономические потери. Из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам ВВП Китая пострадает на 16,7%.

У США , находящихся дальше от центра событий, но все еще с большим количеством рисков, поставленных на карту (например, зависимости Apple от азиатской цепочки поставок электроники), ВВП снизится на 6,7%.

, находящихся дальше от центра событий, но все еще с большим количеством рисков, поставленных на карту (например, зависимости Apple от азиатской цепочки поставок электроники), ВВП снизится на 6,7%. В целом по миру ВВП снизится на 10,2%, при этом больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

"Это затмевает экономический удар от войны в Украине, пандемии Covid и мирового финансового кризиса... Война в Тайване может оказать большее влияние на мировой ВВП, чем другие недавние потрясения", – заявляют аналитики.

Дело в том, что Тайвань является ключевым производителем полупроводников и других компонентов, которые необходимы для производства электроники и других технологических продуктов. Если Китай нападет Тайвань, это может привести к существенным нарушениям в поставках этих компонентов, что повлияет на всю мировую экономику.

Война в Тайване: какие сценарии

Несмотря на то, что никто не может точно предсказать, какая будет реакция международного сообщества и исход конфликта, по расчетам специалистов, существует есть несколько возможных сценариев. Это:

1. Дипломатическое решение. Если Китай и Тайвань смогут достичь мирного соглашения, это будет лучшим исходом для всех сторон, считают эксперты. Однако, учитывая недавние напряженные отношения между двумя странами, такой исход маловероятен.

2. Военное вторжение Китая. Если Китай решит использовать силу, чтобы захватить Тайвань, это может привести к серьезным последствиям для мировой экономики, описанным выше.

3. Военный конфликт с участием США. США являются главным союзником Тайваня и обязались защищать его в случае агрессии со стороны Китая. Это может привести к дополнительным экономическим потерям и даже к риску ядерной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Китая Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении пообещал "вернуть" Тайвань. Он назвал "воссоединение" с островным государством "исторической необходимостью".

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