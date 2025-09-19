Война весь год, рост пенсий и доллар по 45,7 грн: в Раде сделали шаг к принятию бюджета-2026. Что в документе

Народные депутаты Верховной Рады (ВР) приняли на рассмотрение проект Госбюджета Украины на 2026 год, который уже назвали "бюджетом обороны", поскольку он предусматривает трату практически всех доходов государства на войну. Это означает формальное начало бюджетного процесса в парламенте.

Видео дня

Кабмин зарегистрировал соответствующий законопроект №14000 в парламенте еще 15 сентября – в крайний для этого день согласно Бюджетному кодексу. Сегодня, 19 сентября, представители правительства в парламенте представили проект будущей сметы, а депутаты также вовремя дали добро на его рассмотрение – за день до установленного законом крайнего срока, то есть 20 сентября. Голосование на этом этапе не предусмотрено.

Далее нардепы будут иметь время до 1 октября для ознакомления с документом и внесения своих предложений. Потом одобрение бюджетных предложений ("первое чтение") должно состояться до 20 октября, и согласно Бюджетному кодексу смета должна быть окончательно ("второе чтение") одобрена до 20 ноября.

"Проект главного финансового документа подготовлен на основе системы стратегического планирования... Он сформирован на основе сценария, предусматривающего продолжение войны в течение 2026 года. Поэтому ключевым приоритетом остается финансирование сектора безопасности и обороны", – заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта госбюджета в Раде.

OBOZ.UA ознакомился с проектом госбюджета на следующий год и узнал прогнозы правительства по росту ВВП, цен и курса гривни, зарплат, пенсий и других важных показателей, которые коснутся каждого украинца.

Что будет с ценами, зарплатами, пенсиями и курсом доллара

Согласно макропрогнозу, на котором базируется бюджет-2026, рост номинального ВВП Украины продолжит сокращаться – в следующем году ожидается его рост только на 2,4% против 2,7% в 2025-м и 2,9% в 2024-м. В то же время предполагается, что потребительские цены вырастут на 9,9%.

Также в Кабмине прогнозируют рост средних зарплат украинцев – с 25 886 грн до 30 032 грн. Причем впервые с 2024 года "разморозят" ряд социальных показателей, которые вырастут следующим образом:

минимальная зарплата – с 8000 до 8647 грн;

прожиточный минимум – с 2920 и 3209 грн;

минимальная пенсия – с 2361 до 2595 грн.

И все же население ждет плохая новость – существенная девальвация национальной валюты. Курс доллара "заложен" в бюджете в размере 45,7 грн/долл., что более чем на 3 грн больше, чем в этом году.

Бюджет-2026: основные показатели

Доходы общего фонда: 2,826 трлн грн.

Расходы общего фонда: 4,803 трлн грн.

Номинальный ВВП: 10,309 трлн грн.

Дефицит госбюджета: 41,16% от ВВП.

Потребность в международной поддержке: 2,079 трлн грн.

Резервный фонд: 140 млрд грн.

Внешние заимствования: 2,124 трлн грн.

Внутренние заимствования: 419,6 млрд грн.

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны: 2,805 трлн грн (27,2% от ВВП).

Поддержка социально незащищенных граждан: 433 млрд грн (из них на Пенсионный фонд: 251,3 млрд грн, базовая социальная помощь – 9,2 млрд грн , выплаты и программы поддержки ВПЛ – 48,4 млрд грн , а на выплату льгот и субсидий – 42,3 млрд грн ).

(из них на Пенсионный фонд: 251,3 млрд грн, базовая социальная помощь – , выплаты и программы поддержки ВПЛ – , а на выплату льгот и субсидий – ). Научные исследования: 19,9 млрд грн.

Образование: 265,4 млрд грн.

Здравоохранение: 258 млрд грн.

Обеспечение жильем граждан: 15,8 млрд грн.

Дотация в местные бюджеты: 36,1 млрд грн.

Фонд развития предпринимательства: 18 млрд грн (льготные кредиты по программе "5-7-9%").

(льготные кредиты по программе "5-7-9%"). Поддержка семей и стимулирование рождаемости: 24,5 млрд грн .

. Поддержка ветеранов и помощи им в интеграции в общество: 18,9 млрд грн .

. Гуманитарное разминирование земель: 1 млрд грн.

Это означает, что финансирование сектора безопасности и обороны в 2025 году вырастет на 168,6 млрд грн, или 6,4%. Кроме расходов на вооружение и военную технику, эта статья также включает расходы на оплату труда военнослужащих и оборонные разработки.

Из-за существенного роста расходов потребность в международной поддержке Украины также стала еще существеннее. В 2026 году она составит 2,079 трлн грн, что на 347 млрд больше, чем в этом году. Закрыть эту потребность Кабмин планирует за счет международных макрофинансовых программ – от Евросоюза, Великобритании, Всемирного Банка, Международного валютного фонда и других партнеров и международных финансовых организаций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за увеличенных размеров минимальной зарплаты и прожиточного минимума в следующем году суммы налоговых отчислений в Украине также вырастут. Сколько должны будут платить предприниматели и насколько вырастут лимиты доходов для них, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!