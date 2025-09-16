Затронет каждого ФОПа: как изменятся налоги для предпринимателей в 2026 году

В 2026 году в Украине вырастут суммы налоговых отчислений, а также лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОП"). Это связано с тем, что правительство приняло проект Бюджета на 2026 год, в который заложены увеличенные размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович. Он напомнил, что начиная с 1 января 2026 года в Украине:

минимальная заработная плата будет 8647 грн ;

; прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3328 грн.

Как изменятся налоги для "ФОПов"

Единый налог для ФЛП 1 группы – 332,8 грн ежемесячно (в 2025 – 302,80 грн).

(в 2025 – 302,80 грн). Единый налог для ФЛП 1 группы – 1729,40 грн ежемесячно (в 2025 – 1600 грн).

(в 2025 – 1600 грн). Военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы – 864,70 грн ежемесячно (в 2025 – 1600 грн).

(в 2025 – 1600 грн). Единый социальный взнос (ЕСВ) для всех групп ФЛП – 1902,34 грн в месяц, или 5707,02 в квартал (в 2025 – 1760 и 5280 грн соответственно).

Смокович напомнил, эти показатели фиксируются по состоянию на 1 января года. То есть они являются постоянными и в течение года не меняются.

Как вырастут лимиты доходов для "ФОПов"

Для 1 группы – 1 444 049 грн (было 1 185 700 грн, или 167 минзарплат).

(было 1 185 700 грн, или 167 минзарплат). Для 2 группы – 7 211 598 грн (было 5 921 400 грн, или 834 минзарплаты).

(было 5 921 400 грн, или 834 минзарплаты). Для 3 группы – 10 091 049 грн (было 8 285 700 грн, или 1167 минзарплат).

"ФОПы" должны подать "новый" отчет

До 5 октября предприятия, учреждения и ФЛП, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение, должны подать отчеты в Госстат. Отмечается, что это касается тех, кто не отчитывался в 2022–2025 годах, – теперь придется подать документы за весь период неподачи.

Речь идет о так называемом "новом" отчете в Государственную службу статистики, который коснется не всех, а лишь отдельных категорий предпринимателей. Статистическую отчетность подают те ФЛП, которые занимаются:

промышленным производством – форма 1-П (месячная), ее нужно подавать не позднее 10-го числа следующего месяца;

– форма 1-П (месячная), ее нужно подавать не позднее 10-го числа следующего месяца; пассажирскими перевозками – форма 51-пасс (дважды в год: до 25 мая и до 25 ноября);

– форма 51-пасс (дважды в год: до 25 мая и до 25 ноября); грузовыми перевозками – форма 51-вант (дважды в год: до 25 апреля и до 25 октября).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине в 2026 году планируют повысить налоговые поступления благодаря введению "налога на OLX" для онлайн-платформ и акциза на сладкие напитки. Ожидается, что эти изменения принесут государственному бюджету около 22,5 млрд грн, а еще более 26 млрд грн власти рассчитывают получить от взыскания налоговых долгов.

