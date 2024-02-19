Венгрия передумала: 13-й пакет санкций ЕС против России не будут блокировать

Венгрия больше не будет блокировать 13-й пакет санкций Европейского Союза в отношении России. В Будапеште заявляют, что в процессе подготовки санкционного пакета из документа удалось убрать все пункты, которые якобы противоречили интересам Венгрии.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. "Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России", – сказал Сийярто.

Он добавил, что Евросоюз смог "договориться" с венгерской стороной. Таким образом были "исключены все детали, противоречащие интересам страны".

При этом венгерский политик назвал новый пакет санкций "бессмысленным", таким образом повторив кремлевскую риторику о том, что ограничения якобы не работают. "К сожалению, на повестке нет предложений по плану, который был бы нацелен на мир... Очередной пакет санкций, на этот раз, по общему признанию, бессмысленный", – заявил Сийярто.

Ранее Венгрия заблокировала 13-ый пакет санкций а против России на встрече послов ЕС, сообщало издание Financial Times. По данным источников издания, Венгрия стала единственной страной, которая проголосовала против введения ограничений.

ЕС планирует принять 13-й пакет санкций против РФ к двухлетней годовщине полномасштабного вторжения в Украину, до 24 февраля 2024 года. Предполагается, что санкции станут дополнением к пакету финансовой поддержки Украины в размере 50 млрд евро и приблизят использование прибыли от замороженных активов России.

Однако основной упор в санкционном обновлении будет сделан на препятствование обходу уже существующих ограничений. Так, в черные списки планируют ввести почти 200 физических и юридических лиц из России, Китая и других стран, которые помогают Кремлю.

По данным СМИ, в перечне компаний Венгрию смущали некоторые китайские предприятия. Вероятно, теперь их решили оставить без внесения в черный список.

Как сообщал OBOZ.UA, главы министерств иностранных дел стран G7 договорились держать арестованные активы страны-террористки России под гарантии выплат Украине за нанесенный войной ущерб. Эти средства будут идти как залог.

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