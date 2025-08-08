В украинских обменниках не стали удерживать доллар: какой теперь курс

В украинских обменниках переписали курс доллара – причем разнонаправленно. В полдень 8 августа они определили его в средние 41,05/41,53 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. выше в покупке, но на 7 коп. ниже в продаже, чем днем ранее.

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. там ее выставили на среднем уровне 41,25/41,75 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 10 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,6-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,69 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,8 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,28 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,15 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,28 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Будет ли стремительный обвал гривни

В то же время, в Национальном банке (НБУ) не видят предпосылок для резкого роста курса доллара. Там отмечают: в настоящее время гривна остается стойкой, валютный рынок работает и равномерно возвращается к нормальности. Соответственно, ожидать обвала нацвалюты не стоят.

В целом же, по словам главы Нацбанка, спрос и предложение определяют динамику на валютном рынке, а также возвращают ему чувство работы с риском. При этом:

Более 50% операций на валютном рынке проходят без участия Национального банка.

Курс все больше играет роль поглотителя шоков, а не их генератора.

"Рекордный уровень резервов свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые Нацбанком и управляемой гибкостью обменного курса, работают. Мы не истощаем наши резервы, не поднимаем устойчивость валютного рынка, не разбалансируем курсовые, а вместе с ними инфляционные ожидания", – охарактеризировал сложившуюся ситуацию Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

