В украинских банках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень 6 июня они определили его курс в средние 41,15/41,75 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом крупные учреждения продают валюту по 41,52-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,52 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,7 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,9 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают они ее по 40,7-41,35 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подешевел доллар и в обменниках. Там его курс выставили на среднем уровне 40,94/41,44 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. в продаже, чем днем ранее.

Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться

В то же время на следующей неделе в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, 9-15 июня в обменниках стоимость валюты будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такие же процессы ожидаются в банках. Там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,6-41,8 грн.

"Новая неделя не станет сенсационной. В середине июня валютный рынок будет находиться в состоянии инерции: изменения не станут головокружительными, они будут скорее ситуативными", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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