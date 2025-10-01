Прожиточный минимум в Украине предлагают повысить в 2,5 раза: что для этого нужно

В проект Госбюджета на 2026 год предлагают вписать новые повышенные нормы прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В то же время правительству хотят предоставить возможность снижать социальные стандарты во время военного положения. Чтобы предложение вступило в силу, парламент должен принять его на следующем голосовании.

Об этом говорится в рекомендации комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов к проекту государственного бюджета на 2026 год(№14000). Если предложение будет учтено, изменения заработают с 1 января.

Какие суммы прожиточного минимума предлагают

Для общего населения – 8196,64 грн (вместо 3209 грн);

(вместо 3209 грн); Для детей в возрасте до 6 лет – 7375,23 грн ;

; Для детей в возрасте 6-18 лет – 9310,74 грн ;

; Для трудоспособных лиц – 8574,01 грн (вместо 3328 грн;);

(вместо 3328 грн;); Для лиц, утративших трудоспособность, – 6895,21 грн (в проекте Госбюджета-2026 2595 грн);

(в проекте Госбюджета-2026 2595 грн); Для лиц, утративших трудоспособность (для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда) – 1600 грн.

Другие предложения

Кроме того, для выполнения обязательств в сфере социальной защиты населения комитет предлагает на период действия военного положения предоставить Кабмину право устанавливать понижающий коэффициент к размеру прожиточного минимум. Он не может быть ниже 0,5.

Минималку также предлагают повысить – с прописанных 8647 грн до 9664 грн в месяц. Это будет соответствовать размеру прожиточного минимума с учетом сумм обязательных платежей и законом "Об оплате труда".

Что не так с прожиточным минимумом?

Ранее министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин уже заявлял, что в Раду уже внесли законопроекты, направленные на возвращение прожиточному минимуму его первичного социального содержания. По его словам, главная цель этих инициатив – устанавливать прожиточный минимум не "на бумаге", а на реальном уровне фактической потребительской корзины.

В Украине прожиточный минимум используется как универсальная база для расчета социальных стандартов, штрафов, пособий и пенсий, что искажает его истинное назначение. Чтобы исправить это, предлагается ввести так называемую базовую величину – условную денежную единицу, которая не будет иметь социальной нагрузки.

Отмечается, что это позволит отделить технические расчеты от социальных стандартов и фактически развязать руки правительству для повышения прожиточного минимума. Тогда его можно будет определять не искусственно заниженным, а на уровне реальной потребительской корзины, отражающей фактические расходы домохозяйств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским семьям с малыми доходами с 1 января 2026 года предлагают вместо нескольких выплат предоставлять единую базовую социальную помощь в размере 4 500 грн. Дополнительные выплаты получат только дети, переселенцы, которые работают, и лица с инвалидностью, тогда как часть других категорий малообеспеченных может остаться без повышенной поддержки.

