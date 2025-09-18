Украинцам планируют внедрить базовую социальную помощь: выплата будет единой вместо ряда льгот

Украинским семьям с малыми доходами с 1 января 2026 года предлагают вместо нескольких выплат предоставлять единую базовую социальную помощь в размере 4 500 грн. Дополнительные выплаты получат только дети, лица с инвалидностью и работающие переселенцы, тогда как часть других категорий малообеспеченных может остаться без повышенной поддержки.

Об этом сообщает постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи".

Законопроектом предлагается с 01.01.2026 государственную социальную помощь малообеспеченным семьям трансформировать в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи. Новая социальная выплата предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения и должна стать основным инструментом преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Размер базовой помощи будет определяться как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Для первого члена семьи базовая величина составит 100%, для каждого следующего – 70%. Детям до 18 лет и лицам с инвалидностью I и II группы предусмотрено 100% базовой величины. Размер базовой величины для расчета помощи определен на уровне 4 500 грн.

Этот подход позволяет объединить ряд существующих социальных выплат, упростить процесс получения помощи и уменьшить бюрократические преграды. Уже с 1 июля 2025 года стартовал экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Его участники – семьи, которые получали государственную социальную помощь малообеспеченным, помощь на детей одиноким матерям, многодетным семьям, временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их место жительства неизвестно.

Кроме этого, правительство вводит ряд новых социальных услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Переселенцы после эвакуации смогут получить консультации медицинских работников, а при необходимости – долговременный медицинский уход в течение 30 дней. Социальные специалисты будут помогать с поиском жилья и оценкой потребностей семьи.

Для маломобильных ВПЛ предусмотрена новая услуга – проживания с помощью в ведении хозяйства и самообслуживании. Финансирование услуги будет осуществляться за счет государственного бюджета и местных общин, куда эвакуированы люди. Также внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шести месяцев, предоставят единовременную выплату в размере 2 000 грн.

Для переселенцев, которые получают льготы или субсидии на жилье, предусмотрена помощь на приобретение твердого топлива. В целом это касается около 32 000 домохозяйств, средний размер помощи – 8 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 10 сентября 2025 года в Украине изменились правила ипотеки для ВПО (внутренне перемещенных лиц). Отныне государство компенсирует часть первого взноса и ежемесячных платежей по программе еОселя. Отмечается, что это позволит переселенцам приобрести жилье до 2 млн грн.

