В Украине предлагают изменить подход к прожиточному минимуму: что ждет граждан

В Украине рассматривают законопроекты, которые позволят устанавливать прожиточный минимум на уровне фактической потребительской корзины. Сейчас в проекте бюджета-2026 он заложен на уровне 3209 грн для всех, 3328 грн для трудоспособных и 2595 грн для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Прожиточный минимум в Украине длительное время остается одной из самых дискуссионных социально-экономических категорий.

Формально он должен определять, в какой сумме денег человек нуждается для удовлетворения базовых жизненных потребностей. Однако на практике эта величина давно потеряла свою первоначальную суть и используется в основном как расчетная единица для ряда государственных выплат и штрафов.

Улютин заявил, что в Верховной Раде находятся законопроекты, направленные на возвращение прожиточному минимуму его первичного социального содержания. По его словам, главная цель этих инициатив – устанавливать прожиточный минимум не "на бумаге", а на реальном уровне фактической потребительской корзины.

Сейчас прожиточный минимум используется как универсальная база для расчета социальных стандартов, штрафов, пособий и пенсий. Такая ситуация, по словам чиновников, искажает его настоящее назначение. Чтобы исправить это, законопроекты № 13466, 13467, 13468 и 13469 предусматривают введение так называемой базовой величины – условной денежной единицы, которая не будет иметь социальной нагрузки.

Отмечается, что это позволит отделить технические расчеты от социальных стандартов и фактически развяжет руки правительству для повышения прожиточного минимума. Ведь тогда его можно будет определять не искусственно заниженным, а на уровне реальной потребительской корзины, отражающей фактические расходы домохозяйств.

"До принятия этой инициативы мы не можем осуществить пересмотр прожиточного минимума, ведь он создаст значительное давление на бюджеты социальных фондов и другие бюджеты", – подчеркнул Улютин.

Фактически министр признал, что сегодняшний подход занижает социальные гарантии граждан, однако без законодательных изменений их повышение может стать непосильной нагрузкой для бюджета. Введение новой системы имеет целью сделать процесс более прозрачным и реалистичным. Сейчас Правительство уже заложило в проект Госбюджета-2026 следующие показатели прожиточного минимума:

для общего населения – 3209 грн;

– 3209 грн; для трудоспособных лиц – 3328 грн;

– 3328 грн; для лиц, утративших трудоспособность – 2595 грн.

В то же время с 1 января 2026 года планируется повышение минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн, этот рост составит около 8%. Прожиточный минимум влияет на размер социальной помощи, пенсий, стипендий и других государственных выплат.

Его фактическое приближение к реальным потребностям может существенно улучшить уровень жизни малообеспеченных украинцев. Однако в то же время это потребует дополнительных ресурсов от государства и может стать серьезным вызовом для бюджета в военных условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским семьям с малыми доходами с 1 января 2026 года предлагают вместо нескольких выплат предоставлять единую базовую социальную помощь в размере 4 500 грн. Дополнительные выплаты получат только дети, переселенцы, которые работают, и лица с инвалидностью, тогда как часть других категорий малообеспеченных может остаться без повышенной поддержки.

