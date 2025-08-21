В Украине появились "новые" 20 грн: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот модифицированную купюру в 20 гривен. От обычной ее отличает размещенный в правой верхней части оборотной стороны лозунг: "Слава Украине! Героям слава!". При этом специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно – модифицированные двадцатки будут постепенно вытеснять из оборота "обычные".

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют купюрам образца 2018 года.

"Модифицированными банкнотами номиналом 20 гривен Национальный банк с 21 августа 2025 года будет подкреплять банки и СІТ-компании для последующей их выдачи клиентам и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из наличного обращения банкнот. Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: новые 20 грн обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами по всей Украине. То есть, например, супермаркеты, банки и т.д. не имеют права отказываться от приема таких денег.

Какие гривни НБУ выводит из оборота

Тем временем, Национальный банк выводит из обращения 50 и 200 грн, выпущенные в 2003-2007 годах. Причина – намерение повысить качество наличности в обращении.

Как рассказали в самом Нацбанке, купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

При этом подчеркивается: замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк планирует выпустить в августе новую монету – на 2 грн. А кроме того, набор из трех серебряных монет – по 10 грн каждая.

