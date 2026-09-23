В Украине хотят ввести "информационную тишину": как изменятся правила для работодателей

В проекте обновленного Гражданского кодекса Украины предлагается закрепить "право на информационное молчание" – возможность работника не отвечать на рабочие сообщения в нерабочее время, в частности после окончания рабочего дня и в выходные дни. Однако украинцам следует понимать, что на данный момент эта норма ещё не действует, ведь работа над обновлением Гражданского кодекса и обсуждение его положений продолжаются.

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Об одной из самых заметных нововведений рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время парламентского диалога в Полтаве. Он представил основные положения обновленного Гражданского кодекса, который должен адаптировать частное право Украины к современным реалиям.

Среди предложенных изменений – договоры без бумажных документов, регулирование цифрового наследия, новые правила в отношении контента, созданного искусственным интеллектом, репродуктивных материалов военнослужащих и личных неимущественных прав. Особое место занимает так называемое право на офлайн, или право на информационную тишину.

Что будет означать "право на информационную тишину"

Идея заключается в том, что по окончании рабочего дня работник должен иметь возможность отключиться от рабочих коммуникаций. В проекте обновленного Гражданского кодекса это сформулировано как право не отвечать на рабочие сообщения в нерабочее время.

То есть речь идет о ситуациях, когда руководитель или коллеги пишут сотруднику после работы, в выходной или в другое время, не являющееся рабочим, и ожидают немедленного ответа. Предлагаемый принцип должен дать человеку право на период, когда он не обязан постоянно проверять рабочие чаты, мессенджеры и другие каналы коммуникации.

Особенно актуальным этот вопрос стал из-за распространения удаленной и гибридной работы. Смартфоны и мессенджеры фактически стёрли границу между офисом и домом, ведь написать сотруднику можно в любое время, а сообщение нередко вызывает ожидание быстрой реакции даже поздно вечером или в выходной день. Именно эту границу и предлагают более четко защитить на законодательном уровне.

Важно, что новая норма еще не означает, что работодателям уже запрещено писать работникам после работы. Право на информационную тишину представлено как одно из нововведений в рамках работы над обновлением Гражданского кодекса Украины.

То есть речь идет о проекте и концептуальных наработках, обсуждение которых еще продолжается. Стефанчук отметил, что работа над обновлением гражданского законодательства ведется с 2019 года. К ней привлекли как специалистов, работавших над нынешним Гражданским кодексом, так и новых экспертов.

Как это может отразиться на работниках

Если предложенный принцип будет окончательно закреплен в законодательстве, он должен установить более четкую грань между рабочим и личным временем. Главная идея заключается не столько в техническом запрете на отправку сообщений, сколько в праве работника не реагировать на рабочие обращения в своё свободное время.

Например, если рабочий день человека закончился, он не должен постоянно следить за корпоративным чатом и немедленно отвечать на сообщения руководителя. То же самое касается выходных и другого нерабочего времени.

Однако конкретный механизм применения такого права еще предстоит детально урегулировать. В частности, важными будут исключения для профессий и ситуаций, в которых характер работы предполагает дежурства, ненормированный режим или необходимость оперативно реагировать на неотложные события.

Гражданский кодекс хотят существенно переписать

"Право на офлайн" — лишь одно из множества предложенных изменений. Обновленный Гражданский кодекс планируется построить из девяти книг, которые будут охватывать практически всю сферу частноправовых отношений. В них должны войти общие положения, личные неимущественные права, вещное и наследственное право, интеллектуальная собственность, обязательства, семейное и международное частное право, а также вопросы публичности гражданских прав, правовых сделок и юридических фактов.

По словам Стефанчука, необходимость масштабного обновления объясняется тем, насколько сильно изменилась жизнь украинцев после принятия нынешнего Гражданского кодекса. Действующий документ вступил в силу еще 1 января 2004 года. С тех пор появились новые цифровые технологии, способы заключения договоров, цифровые активы, искусственный интеллект и другие явления, требующие современного правового регулирования.

Еще одна важная нововведение касается договоров. В проекте предлагается полноценно легализовать так называемые безбумажные договоры и учесть современные способы цифрового взаимодействия.

По замыслу авторов, правовые сделки смогут подтверждаться действиями в цифровой среде, в частности через мессенджеры. Стефанчук, объясняя логику изменений, обратил внимание на европейскую судебную практику в отношении цифровых способов подтверждения воли сторон.

В кодексе хотят урегулировать вопросы искусственного интеллекта

Авторы проекта также занялись вопросом, который еще несколько лет назад практически не фигурировал в гражданском законодательстве, – результатами работы искусственного интеллекта. Среди предложенных нововведений – определение правового статуса объектов, созданных ИИ.

Отмечается, что это должно быть связано, в частности, с вопросами интеллектуальной собственности и прав на контент. Отдельно предлагается упорядочить защиту репутации от информационных злоупотреблений.

Изменения коснутся и вещного и наследственного права. Среди новых объектов в проекте упоминаются, в частности, цифровые аккаунты и парковочные места. Кроме того, авторы работают над правилами цифрового наследия. В современных условиях после смерти человека могут оставаться не только квартира, автомобиль, деньги или другое традиционное имущество, но и цифровые активы и учетные записи.

Отдельные нормы будут касаться военнослужащих

Значительный блок предлагаемых изменений связан с последствиями полномасштабной войны. В кодексе планируется закрепить гражданско-правовые статусы для военнослужащих и ветеранов. Отдельное регулирование должно появиться для оборонных интеллектуальных разработок.

Также предлагается урегулировать использование современных репродуктивных технологий, в частности вопросы сохранения и замораживания репродуктивных материалов украинских военнослужащих. В наследственном праве планируется предусмотреть правила в отношении замороженных биоматериалов и права на репарации.

Еще одно фундаментальное изменение — интеграция семейного права в обновленный Гражданский кодекс. Все соответствующие нормы предлагается объединить в рамках одного документа, при этом одним из базовых принципов должно стать обеспечение наилучших интересов ребенка.

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