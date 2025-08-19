В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (22 августа) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн. Вечером же 19 августа банки покупают валюту по 41,12 грн, а продают по 41,64 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,75 грн. Вечером же 19 августа там определили стоимость доллара в средние 40,98/41,51 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в ближайшие дни курс гривни к доллару будет формироваться под влиянием сразу нескольких факторов. Среди них:

Расчеты украинских клиентов и банков с бюджетом.

Операции будут проводиться по итогам прошедшего месяца. А кроме того, второго квартала и первого полугодия 2025 года.

"В итоге, по моему прогнозу, ежедневный объем сделок на межбанке вырастет. ... Активизация экспортеров по продаже валюты в эти дни позволит Нацбанку без особого труда поддерживать курс доллара на межбанке в пределах устраивающего его коридора", – объяснил Козырев.

Поведение населения по поводу купли/продажи валюты.

По словам аналитика, украинцы покупают валюту практически в тех же объемах, что и сдают в обменники и продают со своих карточных счетов. А потому угрозы на валютного рынка в целом со стороны наличного нет.

Переговоры о мире в Украине.

"Инвесторы всего мира будут внимательно следить не только за дальнейшими публичными заявлениями всех сторон, а в первую очередь за реальными действиями России. Результаты встречи на Аляске и обострение ситуации на украинском фронте явно свидетельствуют о том, что Россия не готова прекращать войну. А значит, это будет поддерживать высокие цены на золото и провоцировать новые скачки пары евро/доллар на мировых площадках", – рассказал Козырев.

Покрытие Нацбанком дефицита на рынке.

Как рассказал аналитик, в последнее время НБУ "достаточно оперативно вмешивается в ситуацию на торгах при повышении давления на гривню". Что, по его словам, приносит свои плоды.

"Колебания курса доллара в течение ежедневных сессий в последнее время очень редко превышают 10-15 копеек в день. То есть это значительно меньше 0,5% отклонения от курса за сессию", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

