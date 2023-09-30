В США рассказали, получит ли Украина военную помощь в случае "шатдауна"

В США правительство не сможет увеличивать военные расходы и помощь Украине в случае "шатдауна". Даже если помощь удастся продолжать, это может негативно повлиять на ситуацию в Штатах.

Как сообщает "Голос Америки", до сих пор нет единой позиции на счет продолжения помощи Украине, иммиграционного контроля на американо-мексиканской границе и программ социального обеспечения. "Есть группа республиканцев MAGA, которые искренне хотят фундаментальных изменений в том, как работает система, и это беспокоит меня больше всего", – сказал американский президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти вынес на голосование в Палате представителей краткосрочную продолжающуюся резолюцию, известную как CR, назвав ее "временной мерой, которая будет финансировать правительство и обеспечивать безопасность границы".

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Но резолюция была отклонена 232 голосами против 198, при этом 21 республиканец присоединился к объединенной демократической оппозиции. Даже если эта мера будет принята Палатой представителей с республиканским большинством, у нее будет мало шансов пройти в Сенате с демократическим большинством.

Лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис заявил после пятничного голосования, что республиканцы "попытались принять продолжающуюся партийную резолюцию, но потерпели неудачу".

Сенат работает над семинедельным планом финансирования, который позволит правительству оставаться полностью открытым до середины ноября, чтобы дать законодателям больше времени для установления уровня расходов до следующего сентября. Двухпартийный закон выделяет 6 миллиардов долларов в качестве дополнительной помощи на войну в Украине и на помощь при стихийных бедствиях в Соединенных Штатах.

Напомним, большинство демократов и республиканцев в Сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что в будущем передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однозначных заявлений по этому поводу в Белом доме не делают, в то же время в СМИ утверждают, что одобрительное решение было принято еще до визита Зеленского, а сроки поставки не разглашаются.

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