В Киеве пропал свет после обстрелов: когда вернут электроснабжение

В Киеве в результате ночной атаки без света остались более 1148 домов, но энергетики уже работают над восстановлением. Все службы делают все возможное, чтобы электроэнергия как можно скорее вернулась в каждый дом.

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Об этом сообщает ДТЭК. В ночь на 17 июня Киев снова стал мишенью ракетного удара со стороны российских оккупантов.

В результате атаки 1148 столичных домохозяйств остались без электроснабжения, что стало очередным испытанием для инфраструктуры города и устойчивости киевлян. После завершения воздушной тревоги к работе оперативно подключились энергетики.

Восстановление электроснабжения началось сразу после того, как специалисты ГСЧС и полиции дали разрешение на проведение ремонтных работ в поврежденных районах. Учитывая угрозу повторных обстрелов, команда работала с максимальной осторожностью, соблюдая все меры безопасности.

Службы сообщают, что приоритетом является скорейшее возвращение света в каждый дом. Благодаря слаженным действиям аварийных бригад, во многих районах снабжение уже удалось частично восстановить. "Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью", – отметили в ДТЭК.

Будут ли отключения света летом

Ранее, и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт заявлял, что этим летом в Украине может не быть дефицита электроэнергии – свет будут выключать только при условии новых обстрелов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры, а ситуация в энергосистеме остается стабильной.

Он подчеркнул, что "если не будут стрелять, то отключений света летом не будет". "Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем э/э. Если вынести за скобки вопрос, будут обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме", – сказал Брехт.

В то же время, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев тоже считает, что масштабного коллапса, которого ранее опасались аналитики, удалось избежать. По его мнению, при условии отсутствия новых разрушений украинцы могут рассчитывать на стабильное электроснабжение.

В то же время эксперт не исключает локальных временных перебоев. "Есть небольшая вероятность незначительных отключений летом по 2-3 часа ежесуточно. Однако если это и произойдет, значительно повлиять на нашу нацию это не сможет", – уточнил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли. За год - с мая 2024-го по май 2025-го - тарифы выросли в целом на 20,1%. Больше всего - на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

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