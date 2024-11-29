В обменниках ожидается новый курс доллара: к чему готовиться украинцам после 1 декабря

На следующей неделе в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, в течение 2-8 декабря стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42 грн. В то же время вечером 29 ноября обменники покупают доллар в среднем по 41,46 грн, а продают по 41,84 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы ожидаются и в банках. По прогнозу банковского сектора, с понедельника курс у них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках, – 41,5-42 грн. Вечером же 29 ноября они:

покупают валюту в среднем по 41,4 грн;

продают – по 41,9 грн.

"В канун Дня Святого Николая ситуация на валютном рынке будет весьма оптимистичной. С одной стороны, как на безналичном, так и на наличном рынке, спрос и предложение могут быть уравновешены (на межбанке благодаря валютным интервенциям, а на наличном рынке из-за роста количества продавцов, которые будут тратить валюту на праздничные приготовления). С другой – Нацбанк продолжит тактику сдерживания инфляционного влияния на курсовые показатели, как составляющей режима управляемой гибкости, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил: таким образом, валютному рынку не грозит "курсовая вьюга". А текущие изменения будут скорее "косметическими", чем системными.

"По-прежнему колебания будут происходить то вверх, то вниз. Что является одним из выразителей системы валютного рынка. Мы предполагаем, что возможны едва заметные движения в сторону 42 грн за доллар. Однако, они не будут ощутимыми, резкими или провокационными для спроса", – объяснил банкир.

В целом же, резюмировал он, экономическая конъюнктура сейчас "достаточно благоприятна для стабилизации курсовых показателей". Особенно, по его словам, это касается новых траншей для покрытия расходов госбюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!