В обменниках "отказались" от старого курса: по какому принимают доллар 6 июля
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За выходные украинские обменники заметно переписали курс доллара – однако только в покупке. В полдень понедельника 6 июля они выставили его на среднем уровне 44,12/44,77 грн (покупка/продажа), что на 16 коп. ниже, чем было вечером 3 июля, однако осталось на прежнем уровне в продаже.
Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличного доллара определили в средние 44,36/44,88 грн (покупка/продажа). Это:
- на 6 коп. ниже в покупке;
- на 4 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,75-45 грн. Так:
- ПриватБанк – 44,85 грн;
- Сенс Банк – 44,75 грн;
- ПУМБ – 45 грн;
- Универсал Банк – 44,9 грн;
- Укрсиббанк – 44,9 грн;
- А-банк – 44,9 грн;
- Таскомбанк – 44,78 грн;
- Правекс Банк – 44,85 грн.
Покупают же они ее по 44,25-44,4 грн. В частности:
- ПриватБанк – 44,25 грн;
- Сенс Банк – 44,35 грн;
- ПУМБ – 44,4 грн;
- Универсал Банк – 44,4 грн;
- Укрсиббанк – 44,35 грн;
- А-банк – 44,3 грн;
- Таскомбанк – 44,3 грн;
- Правекс Банк – 44,35 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю
В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 12 июля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,5-45,2 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.
При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:
- до 0,5-0,6 грн в банках;
- до 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.
А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.
"В первую декаду июля валютный рынок, вероятнее всего, сохранит нынешние темпы движения. Спрос на валюту со стороны импортеров будет оставаться повышенным, но у Национального банка будет достаточно инструментов, чтобы удерживать колебания в прогнозируемых пределах", – рассказал Лесовой.
В то же время, подчеркнул он, ближе к осени общая ситуация может изменится – и рынок должен будет пройти сразу через ряд испытаний. Причина – усиление спроса на валюту в связи с:
- сезонными потребности экономики;
- безопастностными рисками.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу страны на евро как национальную валюту. Т.е., отказа от гривни не произойдет. Тем не менее, обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.
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