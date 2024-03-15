В "Нафтогазе" рассказали, кому дадут скидку на газ: вот что нужно сделать украинцам

Клиенты "Нафтогаза" смогут экономить на оплате счетов от компании. Для этого им нужно своевременно оплатить счет – до 25 числа. За это они получат скидку в 1%.

Об этом сообщили на странице Facebook компании. Поэтому у клиентов осталось менее двух недель для получения соответствующей скидки.

Согласно сообщению "Нафтогаза", клиенты могут получить скидку на свои газовые счета, если будут платить их до 25 числа каждого месяца. По условиям компании, если оплатить счет до определенного числа, сумма оплаты снизится на 1%. Эта инициатива стала крайне важной для многих украинцев, сталкивающихся с ростом цен на коммунальные услуги.

Так, 98% украинских семей пользуются газом, купленным у "Нафтогаза", что делает правила скидки особенно актуальными для широкого круга потребителей.

Сколько удастся сэкономить

Пока клиенты "Нафтогаза" платят 7,96 грн за кубометр. То есть, за потребление 500 кубометров газа нужно будет заплатить 3980 грн.

Со скидкой эта сумма будет составлять 3940,2 грн. То есть на 39,8 грн меньше. Впрочем, следует помнить, что размер скидки в денежном эквиваленте зависит от объема потребляемого газа.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!