Украинцы активно скупают экологический транспорт: что и почему выбирают

Украинцы массово пересаживаются на велосипеды, за первые пять месяцев 2025 года в Украину импортировано более 223,4 тысячи велосипедов - на 20% больше, чем в прошлом году. Китай пока остается главным поставщиком двухколесников.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Такая динамика свидетельствует о росте популярности экологического транспорта, особенно с наступлением теплой погоды.

Велосипед стал не только средством для активного отдыха, но и практичным решением для ежедневных передвижений в городах. Учитывая постоянный рост цен на топливо, пробки и желание украинцев вести здоровый образ жизни, спрос на двухколесный транспорт растет стабильно.

Импорт велосипедов за этот период достиг почти 12 миллионов долларов США, а в государственный бюджет поступило более 158 миллионов гривен таможенных поступлений . Показательно, что 98,7% всех велосипедов поступили из Китая, который уже несколько лет подряд удерживает лидерство как главный поставщик.

Специалисты отмечают, что текущий рост – это не просто сезонная активность. Украинцы все чаще отдают предпочтение велосипедам как экологичному, экономичному и удобному виду транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае украинцы купили около 4,3 тыс. подержанных легковых автомобилей из США - что сразу на 12% больше, чем в это же время годом ранее. Средний возраст таких машин составил 5,8 лет, а самой популярной моделью стала TESLA Model Y - их было куплено 526 штук.

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