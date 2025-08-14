Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом после 1 сентября

В Украине ожидается ощутимый рост официального курса доллара. По прогнозу банковского сектора, осенью (в сентябре-ноябре) он будет находиться пределах 41,8-43 грн. В то же время, НБУ на 15 августа обновил курс до 41,45 грн, что на 6 коп. ниже текущего.

В то же время, рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов, несмотря на курсовой прогноз, в целом ситуация с долларом после 1 сентября будет "более или менее контролируемой". В частности, отмечается, в случае возникновения угрожающих обстоятельств Нацбанк сможет:

Прибегнуть к увеличению объемов валютных интервенций.

Погасить, например, ситуативный покупательский ажиотаж.

Вместе с тем, он подчеркнул: на общую курсовую ситуацию будет влиять ряд факторов. В частности:

Действие режима управляемой гибкости.

Получаемый Украиной объем валютной выручки через внешнеэкономическую деятельность.

Это, отмечается, является основным источником пополнения международных валютных резервов страны.

Развитие экономики.

Прежде всего, основных отраслей экономики – военно-, агропромышленного комплексов, сферы строительства и т.д.

Формирование Госбюджета на 2026 год.

Формирование объема макрофинансовой помощи Украине от партнеров на 2026 год.

"Крайне важным фактором, который может повлиять на валютный рынок, является война и последствия враждебной агрессии. Вместе с тем этот фактор будет влиять более косвенно и вместе с другими, сугубо экономическими. Поэтому мы не ожидаем, что ситуация может выйти из-под контроля и стать угрожающей", – резюмировал Мамедов.

В целом же, в свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, обмен именно долларов на гривни можно считать чрезвычайным событием для украинцев. Ведь, по его словам, сбережения в валюте хранятся не для того, чтобы не продавать их – а ради создания "финансовой подушки", которая может частично покрыть инфляционные риски.

