Украинцам рассказали, что банки намерены сделать с долларом через несколько дней: чего ожидать

На следующей неделе в Украине ожидаются значительные изменения курса наличного доллара. Причем как в банках, так и обменниках. Так, по прогнозам, период 27 по 31 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. В то же время, вечером 24 числа банки выставили курс на среднем уровне 39,85/40,3 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,84/40,34 грн.

О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках ;

до 50 коп. в обменниках.

В то же время, разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках. В обменниках – 30-50 коп.

Разница курсов продаж 10-20 коп. в банках. И 30-50 коп. в обменных пунктах.

"До конца мая ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. Любые изменения легко просчитываются в соответствии с нисходящим или восходящим трендом, которые также взаимозаменяемы и не продолжаются дольше 4 дней подряд", – сказал банкир.

При этом он признал: курсовые колебания в некоторой степени могут беспокоить граждан. Однако в итоге сенсаций не будет – курсы "будут держаться берега".

Что будет с долларом в июне

В то же время, отметил банкир, в июне на рынке будет действовать режим управляемой гибкости. Что:

гарантирует частые и разнонаправленные курсовые изменения;

которые, однако не будут чрезмерными.

"К тому же, мы предполагаем, что разновекторность на валютном рынке может продолжаться по аналогии мая. Когда период роста длился в течение 3-4 дней, а затем сменялся противоположным нисходящим направлением и наоборот", – рассказал Лесовой.

В целом же, резюмирорвал он, по итогам июня курс может изменяться в обе стороны в размере до 1 грн. Однако даже если курсовые показатели "пробьют" заложенный в бюджете среднегодовой курс в 40,7 грн/доллар, "то не исключен обратный курсовой маневр – при определенных экономических условиях курсовые показатели в дальнейшем могут несколько снизиться".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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