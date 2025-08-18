Украинским женщинам не полагаются носки, а подушкой нужно пользоваться 15 лет: почему прожиточный минимум решили переписать

Состав потребительской корзины в Украине (набор товаров и услуг первой необходимости, используемый для расчета прожиточного минимума и инфляции) оторван от реальности. В частности, сейчас предусматривается, что украинец должен пользоваться одним одеялом 10 лет, подушкой – 15 лет, а женщинам не полагаются носки. Соответственно, пересмотр состава корзины является неотложным. В связи с чем в Верховной Раде уже зарегистрировали пакет соответствующих законопроектов.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он утверждает:

Прожиточный минимум должен соответствовать современным потребностям людей, а также актуальным ценам на товары и услуги.

Ныне фактический и "бюджетный" прожиточный минимум отличаются в 3,5 раза.

"Обычный украинец до сих пор должен пользоваться стационарным телефоном, а не мобильной связью. …Ему также предлагается одно одеяло на 10 лет, подушка – на 15 лет, постельное белье – на 4-5 лет. Взрослый человек должен не более 6 раз в год воспользоваться услугами парикмахера, а женщинам вообще не предусмотрено приобретение носков", – рассказал о прописанных в постановлении о потребительской корзине нормах Гетманцев.

Вместе с тем, по мнению нардепа, для установления реального прожиточного минимума властям нужно прежде всего отвязать от от прожиточного минимума несвойственные ему показатели. В частности:

Зарплаты чиновникам.

Штрафы и т.д.

Также, утверждается, нужно пересмотреть потребительскую корзину – с учетом современных потребностей, а не реалих 1990-х годов. Кроме того, отмечается, следует:

Рассчитать реальный показатель прожиточного минимума.

Сформировать график пересмотра соцстандартов на основе прожиточного минимума.

Ввести соотношение прожиточного минимума с необлагаемым налогом минимумом, а также минимальными зарплатой и пенсией.

"Мы с коллегами зарегистрировали пакет законопроектов. ... Ожидаем от Кабмина неотложных шагов по перерасчету потребительской корзины и приближению прожиточного минимума к стандарту, гарантирующему обеспечение базовых потребностей граждан", – резюмировал Гетманцев.

Речь, в частности, о депутатском законопроекте № 13469. Кроме него зарегистрированы еще три документа, направленные на те же изменения (№13467, №13468 и №13466).

Всеми вместе ими предлагается создать систему, в которой использование прожиточного минимума заменят на базовую (орудную) величину (не меньше 3 470 грн) для определения размеров должностных окладов:

работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы;

органов местного самоуправления,

судей;

должностных лиц таможенных органов и т.д.

А вместо применения прожиточного минимума как базы для расчетов вводится штрафная ставка, ставки административного сбора (на 2026 год ее размер должен быть не менее 3 028 грн).

