Украинским женщинам не полагаются носки, а подушкой нужно пользоваться 15 лет: почему прожиточный минимум решили переписать
Состав потребительской корзины в Украине (набор товаров и услуг первой необходимости, используемый для расчета прожиточного минимума и инфляции) оторван от реальности. В частности, сейчас предусматривается, что украинец должен пользоваться одним одеялом 10 лет, подушкой – 15 лет, а женщинам не полагаются носки. Соответственно, пересмотр состава корзины является неотложным. В связи с чем в Верховной Раде уже зарегистрировали пакет соответствующих законопроектов.
Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он утверждает:
- Прожиточный минимум должен соответствовать современным потребностям людей, а также актуальным ценам на товары и услуги.
- Ныне фактический и "бюджетный" прожиточный минимум отличаются в 3,5 раза.
"Обычный украинец до сих пор должен пользоваться стационарным телефоном, а не мобильной связью. …Ему также предлагается одно одеяло на 10 лет, подушка – на 15 лет, постельное белье – на 4-5 лет. Взрослый человек должен не более 6 раз в год воспользоваться услугами парикмахера, а женщинам вообще не предусмотрено приобретение носков", – рассказал о прописанных в постановлении о потребительской корзине нормах Гетманцев.
Вместе с тем, по мнению нардепа, для установления реального прожиточного минимума властям нужно прежде всего отвязать от от прожиточного минимума несвойственные ему показатели. В частности:
- Зарплаты чиновникам.
- Штрафы и т.д.
Также, утверждается, нужно пересмотреть потребительскую корзину – с учетом современных потребностей, а не реалих 1990-х годов. Кроме того, отмечается, следует:
- Рассчитать реальный показатель прожиточного минимума.
- Сформировать график пересмотра соцстандартов на основе прожиточного минимума.
- Ввести соотношение прожиточного минимума с необлагаемым налогом минимумом, а также минимальными зарплатой и пенсией.
"Мы с коллегами зарегистрировали пакет законопроектов. ... Ожидаем от Кабмина неотложных шагов по перерасчету потребительской корзины и приближению прожиточного минимума к стандарту, гарантирующему обеспечение базовых потребностей граждан", – резюмировал Гетманцев.
Речь, в частности, о депутатском законопроекте № 13469. Кроме него зарегистрированы еще три документа, направленные на те же изменения (№13467, №13468 и №13466).
Всеми вместе ими предлагается создать систему, в которой использование прожиточного минимума заменят на базовую (орудную) величину (не меньше 3 470 грн) для определения размеров должностных окладов:
- работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы;
- органов местного самоуправления,
- судей;
- должностных лиц таможенных органов и т.д.
А вместо применения прожиточного минимума как базы для расчетов вводится штрафная ставка, ставки административного сбора (на 2026 год ее размер должен быть не менее 3 028 грн).
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 августа вступает в силу освобождение всех поставщиков социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Главное условие – такой поставщик должен быть включен в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.
