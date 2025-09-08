Украинским перевозчикам переписали правила пересечения границы: что изменится с 10 сентября

С 10 сентября водители и перевозчики вносят данные в еЧергу только один раз, что упрощает пересечение границы и уменьшает бюрократию. Проблема заключается в том, что водители должны иметь актуальные паспорта и быть внесенными в ЕКИС, иначе выезд может быть заблокирован.

Видео дня

Об этом сообщает ГСБТ"Укртрансбезопасность". Отмечается, что это часть модернизации цифровых сервисов для транспортной отрасли, которая призвана упростить логистику и уменьшить бюрократическую нагрузку.

Во-первых, отменена необходимость подавать заявку в модуль "18-60", известный также как "Шлях". Теперь система еЧерга работает как единое окно: перевозчик или водитель вносит все данные только один раз при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Это позволяет избежать дублирования информации и экономит время водителей и операторов.

Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ) непосредственно через еЧергу. Система также верифицирует информацию из лицензионного дела перевозчика, хранящегося в Едином комплексе информационных систем "Укртрансбезопасности" (ЕКИС). К выезду допускаются только те водители, которые:

внесены в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности;

имеют актуальные паспортные данные , совпадающие с загранпаспортом;

, совпадающие с загранпаспортом; используют именно тот загранпаспорт, который указан в еЧерге и в ЕКИС.

Это важно для того, чтобы избежать недоразумений на границе и обеспечить точную идентификацию водителей. Перевозчикам советуют проверить актуальность и точность данных водителей в ЕКИС. Если водитель увольняется, следует:

убедиться, что у него нет активной оч ереди в еЧерге;

ереди в еЧерге; заменить водителя в еЧерге;

только после этого проставлять дату его увольнения в ЕКИС.

Такие шаги позволят избежать ошибок и задержек при пересечении границы. Главная цель изменений – упростить процесс регистрации и сделать логистику более прозрачной и быстрой. Теперь перевозчики и водители могут экономить время на подаче документов и сосредоточиться на работе, а государство получает более эффективный контроль за информацией. Детали технической реализации и новые аспекты работы системы перевозчики смогут обсудить во время встречи 9 сентября в 11:00.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уже с 1 сентября 2025 года Латвия ввела новые правила въезда для граждан Украины и других третьих стран. Отныне, не позднее чем за 48 часов до поездки нужно обязательно подать онлайн-анкету с данными о цели, маршруте и месте пребывания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!