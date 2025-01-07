Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько стоит

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 7 января они определили его в средние 42,14/42,73 грн (покупка/продажа). Это на 18 коп. дороже в покупке и на 1 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Подорожал доллар и в банках. Там его стоимость выставили на среднем уровне 42/42,7 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке и на 11 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 42,45-42,8 грн. Так:

ПриватБанк – 42,7 грн;

Ощадбанк – 42,75 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Райффайзен Банк – 42,68 грн;

Сенс Банк – 42,75 грн;

Универсал Банк – 42,45 грн;

Укрсиббанк – 42,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,69 грн.

Покупают же они ее по 41,45-42,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,1 грн;

Ощадбанк – 42 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,8 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

УкрСиббанк – 42,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Официальный курс доллара существенно вырос и установил рекорд

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 7 января до 42,2 грн. Это сразу на 11 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

В госбюджет среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар.

Т.е. допускается, что курс может значительно превысить этот показатель – и даже в этом случае не произойдет ничего критического. Ведь такой рост, если он произойдет, будет спрогнозированным, а значит, система, вероятно, будет подготовлена.

Вместе с тем директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZ.UA отмечал: 2025 год Украина начнет с курсом выше 42 грн. "Заканчивать мы год будем на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления исходя из понимания, что, по всей вероятности, именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", – сказал Пендзин.

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, через день после обновления рекорда до 41,99 грн (действовал 24 декабря 2024 года) курс опустился до 41,86 грн, а на следующий день снизился до 41,84 грн.

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т. ч. долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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