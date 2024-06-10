Украинские обменники готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели в украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в период по 14 июня стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 39,6 до 40,85 грн. Вечером же 10 июня они определили ее в средние 40,39/40,83 грн (покупка/продажа).

О курсовой ситуации рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил:

некоторые пункты обмена "будут пробовать тестировать курс продажи американской валюты и до 41 грн";

тем не менее, долго это продолжаться не будет – "встретив низкий спрос при таком ценнике, будут опускать его".

В банках же курс наличного доллара ожидается на уровне от 39,7 до 40,9 грн/доллар. Вечером же 10 июня они выставили его на среднем уровне 40,2/40,8 грн/доллар (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять умеренный спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек. Часть сетей обменников (особенно в районах с низким уровнем конкуренции) сохранит широкий спред в пределах до 1 гривны во все дни этой недели," – рассказал эксперт.

В целом же, отметил он, "если бюджет сейчас не станет слишком активно заливать рынок новой порцией денег по своим расчетам с контрагентами", по крайней мере, до конца июня взлета курса не предусматривается. Соответственно, констатировал Козырев, и Нацбанку придется меньше тратить валюты на интервенции поддержки гривны на межбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

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