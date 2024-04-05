Украинские банки не стали фиксировать курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские банки снизили курс наличного доллара. Утром 5 апреля они выставили его на среднем уровне 38,95/39,4 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

В целом крупные учреждения продают валюту по 39,35-39,5 грн. Так:

ПриватБанк – 39,4 грн;

ПУМБ – 39,5 грн;

Сенс Банк – 39,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Покупают же они ее по 38,8-39 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,8 грн;

ПУМБ – 39 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,8 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники же определили стоимость американской валюты на среднем уровне 38,73/39,5 грн (покупка/продажа). Что:

на 1 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в покупке.

Национальный банк же обновил официальный курс доллара до 39,02 грн. Что сразу на 18 коп. ниже, чем было 4 апреля.

Что будет с курсмо доллара через несколько дней

В то же время, на следующей неделе в Украине ожидается изменение курса наличного доллара. При чем в продаже они будут намного заметнее, чем в покупке. По прогнозу, с 8 по 14 апреля, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения возможны на уровне:

в банках – до 30-50 коп.;

в обменных пунктах – до 50 коп.

Разница же между курсами купли и продажи ожидается в 50-60 коп. в банках. И от 60 коп. до 1 грн в обменниках.

"На валютном рынке сохранится относительная стабильность, совпадающая со стратегией регулятора на постепенную либерализацию. Ожидается, что основные курсовые изменения будут находиться в пределах коридоров и не будут представлять угрозу рынку", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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