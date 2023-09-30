Украина станет новым оружейным центром Европы: о чем говорил Шмыгаль на Форуме оборонных индустрий

С начала полномасштабной войны в Украине от российских атак было повреждено или уничтожено 37 предприятий военно-промышленного комплекса. Но в планах – их восстановление, а также активное развитие других предприятий ВПК, что позволит сделать Украину новым центром производства военной продукции в Европе. На это в проекте бюджета-2024 предусмотрено 55,8 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на первом Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент OBOZREVATEL. По словам главы правительства, новый Альянс должен помочь Украине в восстановлении производства вооружений и боеприпасов.

"В проекте государственного бюджета Украины на 2024 год мы увеличили расходы на подготовку производства продукции оборонного назначения в семь раз, до 55,8 млрд грн. Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас обрабатываем дополнительные предложения касательно их восстановления. Российский режим мечтал о демилитаризации Украины. Вместо этого Украина ежемесячно только наращивает производство вооружения и военной техники. Можно сказать: "Кто посеял ветер, тот пожнет бурю", – заявил Шмыгаль.

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По его словам, украинский военно-промышленный комплекс уже переживает новое возрождение "или даже новое рождение в некоторых отраслях и на некоторых предприятиях". В 2022 году власти были сосредоточены на развитии производства боеприпасов разных калибров, ракетного вооружения и ракет, средств ПВО. А в 2023 году правительство положило начало нескольким экспериментальным проектам касательно производства разного типа беспилотников.

"Наша и краткосрочная, и стратегическая цель – усилить сотрудничество между украинскими и иностранным производителями, а также привлечь иностранные компании к производству оружия в Украине. Все понимают риски. Но те, кто мыслит стратегически, также понимают, что Украина станет новым центром производства военной продукции в Европе", – обратился Шмыгаль к участникам форума.

Уже ведется активное сотрудничество со странами-партнерами. Главные направления такие:

восстановление западной военной техники на территории Украины;

создание в Украине замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их элементов.

"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров", – резюмировал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине начали тестировать различное дальнобойное и высокоточное оружие. В ГУР говорят, что результаты использования нового вооружения "обнадеживающие и положительные".

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