Украина потеряла часть экспорта: в Госстате озвучили данные

В первом квартале 2024 года Украина экспортировала товаров на 10,06 миллиарда долларов, что составляет 97,2% от прошлогоднего показателя, а импорт вырос на 1,7% до 15,97 миллиарда долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось до 5,91 миллиарда долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. "За первый квартал 2024 года экспорт товаров составил 10 060,9 млн дол. США, или 97,2% по сравнению с первым кварталом 2023 года, импорт – 15975,2 млн долл., или 101,7% ", – говорится в сообщении.

Такая статистика свидетельствует о росте отрицательного сальдо внешней торговли, которое составило 5,914.3 миллиона долларов США в первом квартале 2024 года, по сравнению с 5,356.4 миллиона долларов США за аналогичный период прошлого года. Аграрный сектор демонстрировал разнонаправленную динамику в экспорте.

В частности экспорт зерновых культур снизился на 16,2% в стоимостном измерении по сравнению с первым кварталом 2023 года. В то же время экспорт живых животных и продуктов животного происхождения вырос на 11,9%, жиров и масел – на 4,2%, а готовых продуктов питания – на 23,2%.

Среди промышленных товаров ощутимый рост продемонстрировал экспорт фармацевтической продукции – на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно весомым был прирост в экспорте черных металлов, выросший на 28,8%.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,63, что является понижением по сравнению с показателем 0,66 за первый квартал 2023 года. Это свидетельствует о том, что импорт продолжает превышать экспорт, влияющий на торговый баланс страны.

Внешнеторговые операции Украины в первом квартале 2024 проводились с партнерами из 205 стран мира. Это подчеркивает широкую географию торговых связей и ее интеграцию в мировую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украинское мороженое завоевывает все больше поклонников по всему миру, о чем свидетельствует рост масштабов экспорта этого продукта. В частности, в 2023 году объемы продаж десерта за границу достигли рекорда, а больше всего украинского мороженого вывезли в Молдову и различные страны Европейского Союза (ЕС).

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