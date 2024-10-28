Украина оказалась внизу рейтинга защиты прав собственности: Россия еще ниже

Украина оказалась на 102-м месте в мировом рейтинге защиты прав собственности. Всего в рейтинге представлено 125 стран со всех континентов. Оценка Украины составила 3,82 пункта, что на 0,191 меньше предыдущего показателя. Россия же с показателем 3,797 оказалась на 103 месте.

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Об этом сообщил составитель рейтинга – Международный Альянс прав собственности (англ. Property Rights Alliance (PRI). Засвидетельствовав таким образом, что даже подвергаясь полномасштабному нападению, Украина сохраняет больше свобод, чем агрессор.

Впрочем, расти Украине есть куда. Ведь, отметили в PRI:

среди стран центрально-восточной Европы и центральной Азии Украина занимает 24 место из 25-ти;

правовой и политический субиндекс страны снизился на 0,55;

субиндекс прав на физическую собственность – на 0,024.

На первом же месте рейтинга оказалась Финляндия с показателем 8,081. В топ-5 также вошли:

Сингапур – 7,942;

Дания – 7,774;

Нидерланды – 7,773;

Люксембург – 7,751.

Отметим: Международный индекс защиты прав собственности – это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран с точки зрения защиты прав собственности. Его цель – изучение в глобальном масштабе состояния и эффективности защиты прав частной собственности. При чем как физической, так и интеллектуальной.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, американский новостной журнал U.S. News and World Report опубликовал свой ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Его возглавила страна-агрессор Россия. Украина оказалась на восьмом месте.

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