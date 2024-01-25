Украина готовится перейти на полное самообеспечение газом: в Кабмине назвали сроки

Украина близка к тому, чтобы перейти на полное самообеспечение природным газом в 2024 году. К такому прогрессу, однако, привел не только рост собственной добычи голубого топлива, но и снижение потребления.

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Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters. По его словам, самообеспечение Украины газом также будет зависеть от внешних факторов, в т.ч. развития экономики страны в целом.

"Важно понимать, что наше потребление резко сократилось... Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика. Сегодня есть рост производства, потенциал для увеличения есть, и это реальный потенциал", – отметил Галущенко.

По его словам, в 2023 году потребление газа в Украине составило примерно 19 млрд куб. м. Оно действительно серьезно упало после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, в 2021 году Украина использовала около 27 млрд куб. м. Однако война привела к падению экономики почти на треть, а также разрыву цепочек поставок.

Данных о том, сколько газа добыла Украина за прошлый год, пока нет. Однако ожидалось, что показатель составит около 19,1 млрд куб. м (в 2022-м году было 18,5 млрд куб. м).

Ранее "Нафтогаз" прогнозировать, что Украина в 2023-2024 годах впервые пройдет зиму за счет газа собственной добычи. Удастся ли выполнить эту задачу, станет известно по окончании отопительного сезона в конце марта-апреле 2024-го.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украине открыли новую перспективную залежь газа. Она находится в Карпатах, а пробуренная разведывательная скважина дала самый высокий за последние 20 лет показатель для месторождений западного региона.

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