Украина должна повторить опыт Латвии: авто пьяных водителей необходимо конфисковать и отдавать на нужды ВСУ

В Украине ежегодно за руль садится более 130 тысяч пьяных водителей. Тысячи из них становятся виновниками ДТП, они каждый день калечат и убивают украинцев. И пока дружественная Латвия передает ВСУ конфискованные у пьяных водителей автомобили, украинские правоохранители ограничиваются штрафами, размер которых не менялся несколько лет. Редакция OBOZ.UA обращается к народным депутатам, а также в МВД с предложением применить законодательный опыт Латвии, усилить ответственность за вождение авто в нетрезвом состоянии, конфисковать их авто и направить их на нужды ВСУ.

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Латвия передает сотни автомобилей в ВСУ, а в Украине их покупают волонтеры

Только за прошлый год Латвия передала Украине более 270 автомобилей. Часть из них направят в больницы, другие – на нужды ВСУ. Из латвийского бюджета за эти авто не платили: это машины, которые конфисковали у пьяных водителей. Действует закон: за вождение в нетрезвом состоянии грозит уголовная ответственность: до одного года лишения свободы, а также конфискация авто. Если пьяный водитель был в чужом авто, то авто будет возвращен владельцу, а нарушитель должен заплатить штраф, размер которого достигает стоимости авто.

В маленькой Латвии, где численность населения значительно меньше, чем в Киеве, конфискуют сотни автомобилей. Если бы в Украине последовали этой практике, правоохранители конфисковали бы тысячи авто. Это могло бы частично перекрыть потребности автомобилей. И вместо того, чтобы машины покупали и ввозили волонтеры, армию обеспечивали бы недобросовестные водители. Их машины не убивали бы украинцев на дорогах, а спасали жизнь военным.

При этом потребности ВСУ очень широки. Нужны не только пикапы: понадобится любое исправное авто, имеющее хорошую проходимость . Простые легковушки могут использовать для разведки, транспортировки. Они более маневренны и незаметны.

В Украине, по данным МВД, в среднем полиция останавливает на дорогах около 130 тыс. пьяных водителей в год. В прошлом году эта цифра была даже выше: только за 10 месяцев остановили около 129 тыс. водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из-за них происходит не менее 5 тыс. ДТП ежегодно, некоторые из них – с погибшими. И даже значительное повышение штрафов несколько лет назад не остановило украинцев.

Штраф в размере 17 тыс. грн не индексировался ни разу после его введения. И если это была существенная сумма, то сейчас такое наказание водителей на дорогих авто не останавливает. А вот угроза конфискации этого автомобиля – было бы действенным шагом. Утверждения о том, что действующих штрафов недостаточно, подтверждает и статистика. Число нарушителей не уменьшается.

В случае, если бы количество нарушителей не изменилось и после введения конфискации, то ВСУ только за год могли получить дополнительно около 130 тыс. автомобилей. Этого хватило бы, чтобы покрыть нужды фронта. А волонтеры смогли не заниматься доставкой авто, а сосредоточить свои силы на других нуждах военных.

В Латвии же пошли даже дальше простой конфискации. Там за вождение в нетрезвом состоянии есть уголовное наказание. В Украине же лишение свободы водителю в состоянии алкогольного опьянения грозит только тогда, когда он уже спровоцировал ДТП и пострадали.

OBOZ.UA публично обращается в Совет и МВД

Редакция OBOZ.UA публично обращается в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, а также Министерства внутренних дел с просьбой изучить опыт Латвии, а также разработать (или поддержать уже существующую инициативу) законопроект о конфискации авто у пьяных водителей с последующим их направлением на потребности ВСУ.

Это не только поможет снизить количество водителей в состоянии опьянения, а также поможет по меньшей мере частично компенсировать потребности фронта в автомобилях. Пример Латвии, которая за счет своих нарушителей уже отправила сотни автомобилей на ВСУ, не должен остаться незамеченным. В новых правилах необходимо:

ввести наказание в виде конфискации авто уже при первом случае вождения в нетрезвом состоянии;

водители, управляющие чужим авто, должны платить штраф, размер которого близок к рыночной стоимости авто;

за вождение в нетрезвом состоянии, как и в Латвии, должно быть уголовное наказание.

Украина в период полномасштабной войны, ежедневной гибели героев на фронте, гражданских от ракетных ударов РФ не имеет права терять людей еще и на дорогах. Каждый водитель должен понимать: если он управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, его машина отправится на фронт, где будет спасать жизнь защитников. Ситуация, когда водитель может подвергать других участников дорожного движения опасности, садиться пьяным за рулем и платить штраф, размер которого меньше средней зарплаты – недопустима.