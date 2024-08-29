Торговля резко обвалилась: крупная страна Азии сокращает товарооборот с Россией

Товарооборот между Россией и Южной Корее значительно сократился. За первое полугодие 2024 года он упал почти на треть по сравнению с тем же периодом 2023-го. Причина – действие санкций.

Видео дня

"Санкции коллективного Запада, к которым присоединилась Республика Корея, оказывают негативное влияние на динамику, структуру российско-южнокорейской торговли. Сохраняется тенденция сокращения двустороннего товарооборота", – сетуют росСМИ.

В частности, подчеркивается, потребление Южной Кореей нефтепродуктов из РФ остается на крайне низком уровне – при том, что с декабря 2022 года страна перестала ввозить сырую нефть. Также значительно сократился объем импорта каменного угля – на 59% в январе-июле.

"С начала года власти Южной Кореи также активно расширяют экспортные ограничения. В феврале к списку запрещенных к ввозу в РФ товаров добавились 682 позиции, что в итоге охватило почти половину (около 46%) импорта из страны в денежном выражении. Под запрет попали, например, автомобили дороже 50 тыс. долларов, металлоконструкции, оборудование для строительства и нефтегазовой промышленности", – сообщают россияне.

Банки Грузии и Казахстана не будут проводить переводы через российскую платежную систему

В то же время, недавние санкции США ощутимо ударили по финансовому сектору России. В частности, из-за ограничений ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через ее платежную систему "Золотая Корона". По информации самих банков, приостановка сотрудничества обусловлена "​​дополнительными проверками в связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций".

Напомним: накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам – российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие). Как сообщил Пышный, в этот перечень партнеры включили сразу три российские компании – одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

"Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

ЦФТ – один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в РФ, сотрудничает с Центробанком РФ, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связан с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!