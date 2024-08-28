Банки Грузии и Казахстана не будут проводить переводы через российскую платежную систему: что произошло

Недавние санкции США ощутимо ударили по финансовому сектору России. В частности, из-за ограничений, ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через ее платежную систему "Золотая Корона".

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Об этом сообщил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный. Он отметил: по информации самих банков, приостановка сотрудничества обусловлена "​​дополнительными проверками в связи с санкционными лицами с целью соблюдения международных экономических санкций".

"Есть первые результаты недавнего масштабного пакета санкций США, которые стали особенно ощутимы для финансового сектора РФ. Ждем больше подобных решений от иностранных финансовых учреждений", – рассказал глава НБУ.

Он напонмил: накануне Дня Независимости Украины США применили персональные санкции к 400 физическим и юридическим лицам – российским предприятиям и компаниям из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие). Как сообщил Пышный, в этот перечень партнеры включили сразу три российских компании - одних из крупнейших провайдеров программного обеспечения и ИТ-решений для банков и финансового сектора:

"Диасофт" – один из разработчиков Системы передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, в отношении которой введены секторальные санкции ЕС;

ЦФТ – один из крупнейших провайдеров ИТ-услуг для финсектора в рф, сотрудничает с Центробанком РФ, является разработчиком российской платежной системы "Золотая Корона";

АТОЛ – поставщик платежных решений, производитель pos-терминалов, связан с сервисом Sigmapay для расчетов россиян в Турции.

"Также ... Министерство финансов США рекомендует странам с осторожностью предоставлять разрешение любому российскому финансовому учреждению на открытие нового филиала в их юрисдикциях, ведь это может подвергать финансовые системы стран высоким рискам в части санкционного комплаенса", – отметил Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.

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