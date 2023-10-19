Террористам не место: Эгмонтская группа приостановила членство Росфинмониторинга

Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки приостановила членство Росфинмониторинга. Отныне эта служба государства-террориста России не имеет доступа к каналу коммуникации, существующему между финансовыми разведками мира.

Об этом сообщили на сайте Эгмонтской группы. Там отметили, что российский федеральный орган потерял доверие из-за своей позиции относительно действий и политики правительства РФ, а также избранных им способов коммуникации.

В заявлении указано, что Эгмонтская группа "остается глубоко озабоченной разрушительными последствиями нынешней российской военной агрессии против Украины и ее негативным влиянием на Государственную службу финансового мониторинга Украины".

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Группа приняла решение, чтобы сохранить свою репутацию противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

"В этой системе доверие является ключевым фундаментом для любого сотрудничества", – говорится в заявлении.

На событие отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что таким образом цивилизованный мир еще раз указывает России, что она является страной-террористом.

"Изоляция России на таком уровне – это серьезный удар по РФ, как с точки зрения доступа к коммуникации, так и по статусу государства в цивилизованном мире. Я благодарен каждому, кто приближал это решение, украинским коллегам, работавшим с партнерами для столь важного результата", – добавил Ермак.

Эгмонтская группа объединяет финансовые разведки разных стран мира. Она была создана в 1995 году для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Украину приняли в состав организации в 2004 году. По состоянию на 2021 год группа насчитывала 165 членов.

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