Такого не ожидали даже в Нацбанке: инфляция в Украине превзошла прогнозы

В мае 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 8,2% в годовом измерении и до 0,9% — в месячном. Но даже несмотря на это фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию апрельского прогноза Национального банка.

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Об этом сообщили в пресс-службе НБУ. Отмечается, что основной причиной отклонения от прогноза было существенное ускорение роста цен на обработанные продукты питания и услуги на фоне увеличения расходов бизнеса на энергоресурсы, заработную плату и логистику.

Ситуация на рынке сырых продуктов

В мае рост цен на сырые продукты притормозил до 4,6% (год к году). В дальнейшем медленнее дорожала свинина благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции.

Цены на курятину также росли медленнее, а на яйца — снизились вследствие расширения внутреннего предложения. Цены на огурцы росли медленнее из-за увеличения предложения на фоне сдержанного спроса, а на яблоки — снизились благодаря активизации продаж остатков предыдущего урожая.

В то же время продолжался стремительный рост цен на гречку и пшено из-за ограниченного предложения, высокой себестоимости переработки и стабильного потребительского спроса.

Базовая инфляция ускорилась

Базовая инфляция в Украине ускорилась до 7,9% г/г. Среди основных драйверов было ускорение роста цен на обработанные продукты до 10,4%:

подсолнечное масло дорожало быстрее из-за дефицита сырья и остановки некоторых заводов с низкой рентабельностью;

дорожало быстрее из-за дефицита сырья и остановки некоторых заводов с низкой рентабельностью; хлеб, рыба и морепродукты прибавили в цене вследствие подорожания топлива, упаковочных материалов, логистики и расходов на хранение;

прибавили в цене вследствие подорожания топлива, упаковочных материалов, логистики и расходов на хранение; колбасные изделия демонстрировали противоположную динамику — темпы их подорожания замедлились вслед за свининой и курятиной.

Что происходит на рынке услуг

Динамика цен на непродовольственные товары оставалась стабильной и составила 0,3% г/г. Рост стоимости услуг ускорился до 13,6% г/г из-за давления со стороны расходов на оплату труда, топливо и электроэнергию. Быстрее дорожали услуги красоты, досуга, а также транспортная сфера (техобслуживание авто, курсы вождения, перевозки вещей). Зато цены в ресторанах, кафе, заведениях быстрого питания и такси приостановили рост.

В то же время рост административных тарифов ускорился до 10,2% г/г из-за подорожания проезда в городском транспорте в ряде областных центров (на фоне высоких цен на топливо). Кроме того, прекратилось замедление цен на табачные изделия.

А что на топливном рынке

Годовая инфляция на рынке топлива в 38,7% обусловлена эффектом низкой базы сравнения. При этом непосредственно в мае тенденции были разнонаправленными: цены на бензин продолжали расти, зато дизельное топливо и автомобильный газ подешевели.

"Общая инфляция ожидаемо замедлилась под влиянием сезонных факторов, однако фундаментальное ценовое давление сохранялось из-за дальнейшего роста расходов бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и логистику. Эти и другие факторы будут учитываться при принятии следующих решений по монетарной политике", – отмечают в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы разработал два сценария развития. В первом средняя зарплата в следующем году составит 35 010 грн, а цены вырастут на 8,9%. Второй сценарий предусматривает среднюю зарплату в 34 409 грн и инфляцию в 8%.

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