Такого еще не было: официальный курс доллара вырос и обновил исторический рекорд в Украине

Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 6 января до 42,09 грн. Это на 5 коп. выше текущего курса (который также будет действовать на выходных), а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, через день после обновления рекорда до 41,99 грн (действовал 24 декабря 2024 года) курс опустился до 41,86 грн, а на следующий день снизился до 41,84 грн.

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

В госбюджет среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар.

Более того, в экспертной среде ожидали рост курса еще в конце 2024 года. Так, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в разговоре с OBOZ.UA отмечал: в начале 2025 года официальный курс доллара преодолеет отметку в 42 грн, однако, несмотря на это, за прописанные в бюджете границы не выйдет.

"Я не думаю, что курс выйдет за пределы, прописанные в бюджете. Может, даже и не достигнет того уровня, но, по крайней мере, он будет максимально приближаться к тем цифрам. Среднегодовой курс по бюджету – 45 грн за доллар. Это значит, что начинать этот год мы будем на курсе 42 грн и выше. Заканчивать мы следующий год будем на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления исходя из понимания, что, по всей вероятности, именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", – сказал Пендзин.

Кроме того, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде считают, что начало 2025 года может стать одним из самых оптимальных моментов для приобретения облигаций. Дело в том, что в дальнейшем можно ожидать снижения ставок – после возможного снижения учетной ставки НБУ.

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