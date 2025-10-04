Тайвань ввел санкции против России, но стал крупнейшим покупателем российской нефти

Тайвань присоединился к санкциям против России, однако до сих пор воздерживается от введения законодательных ограничений на импорт российского ископаемого топлива. Страна превратилась в крупнейшего покупателя российской нефти в мире.

Об этом сообщает CREA. Государственная электроэнергетическая компания Taipower и Taiwan Cement Corporation (TCC), крупнейший частный покупатель российского угля в 2023 году, успешно прекратила закупки российского угля во второй половине 2024 года. Так же государственная Китайская нефтяная корпорация (CPC) не получала партию российской нефти с июня 2024 года.

Однако другие частные компании пошли в противоположном направлении: Formosa Petrochemical corporation (FPCC) значительно увеличила свою зависимость от российской нефти с 9% до полномасштабного вторжения до 90% в первой половине 2025 года, единолично сделав Тайвань крупнейшим в мире покупателем российской нефти. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину до конца июня 2025 года FPCC является крупнейшим известным покупателем российской нефти в мире.

Так же и другие частные компании продолжали импортировать российский уголь, тратя в среднем 41 млн долларов в месяц в первом полугодии 2025 года.

Постоянная зависимость от российского ископаемого топлива подвергает Тайвань значительным стратегическим и дипломатическим рискам. 6 августа 2025 года президент Трамп подписал указ о введении вторичных тарифов для Индии – удвоение существующих пошлин до 50% – в качестве наказания за продолжение закупок российской нефти, с дополнительным штрафом в размере 25%, который вступит в силу позже в том же месяце. Аналогично, 13 сентября 2025 года президент США назвал импорт российской нефти союзниками по НАТО "шокирующим" и потребовал быстрых санкций, что еще раз сигнализирует о пристальном внимании к глобальному экспорту энергоносителей России.

Тайвань вместе с другими импортерами российского ископаемого топлива подвергает себя риску повышения вторичных тарифов США из-за своей постоянной зависимости от российского ископаемого топлива, что потенциально может превысить текущую тарифную ставку в 20%, с которой сталкивается Тайвань. Более высокие тарифы могут оказать большое влияние на тайваньских экспортеров, поскольку экспорт в Соединенные Штаты – второго по величине экспортного рынка Тайваня – составил 18% экспортных доходов Тайваня в 2023 году.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в августе СМИ подсчитали, что США и Евросоюз продолжают активно торговать с РФ и сохраняют стратегическую зависимость от российских ресурсов, даже несмотря на полномасштабную войну России против Украины. ЕС с 2022 года импортировал из России товаров на 297 миллиардов евро, тогда как США за этот же период закупили продукции на 24,5 миллиарда долларов, включая обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения.

