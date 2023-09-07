США и Британия ввели санкции против российских хакеров: они работали на разведку агрессора

США и Великобритания ввели санкции против россиян, связанных с киберпреступностью. Речь идет об 11 лицах, связанных с российской хакерской группировкой Trickbot.

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Об этом сообщают Минфин США и правительственный портал Соединенного Королевства. Организация обвиняется в связях с российской разведкой, а также в распространении вредоносного ПО.

"Россия уже давно стала убежищем для киберпреступников, включая группу Trickbot... Сегодняшние санкционные цели включают в себя ключевых участников, причастных к управлению и закупкам для группы Trickbot", – говорится в сообщении американского ведомства.

При этом Минфин США отдельно подчеркнул роль Trickbot в попытках нарушить функционирование американских больниц и другой инфраструктуры здравоохранения в разгар пандемии коронавируса.

Группировка Trickbot попала в поле зрения экспертов еще в 2016 году. Trickbot за эти годы удалось развернуть ботнет и связанный с ним банковский троян, который крадет персональные данные и финансовую информацию. Изначально вирус обогащал своих создателей, воруя связки логинов и паролей от онлайн-банкинга и других финансовых приложений, в том числе криптокошельков.

Но со временем троян стал открывать дорогу к заражению корпоративных систем другими вирусами. В США определили, что Trickbot атаковал объекты гражданской инфраструктуры (в первую очередь – медицинские учреждения) в 2020 году и тогда же начал выполнять задачи в интересах Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры из страны-агрессора России пытаются атаковать мобильные устройства бойцов Сил обороны Украины. Представители оккупантов таким образом хотят украсть важные данные о планах боевых действий на фронте.

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