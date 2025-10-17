Спецпенсии, оборона и зарплаты педагогов: комитет Рады утвердил бюджет-2026 к первому чтению. Что изменилось в документе
Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил рекомендации к госбюджету Украины на 2026 год. Голосование в сессионном зале парламента (первое чтение) состоится 21-22 октября. Среди главных изменений по сравнению с изначальным правительственным вариантом – предложения учесть будущий закон о спецпенсиях, рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону и разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы и учреждений высшего образования.
Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа. В целом она перечислила такие одобренные на комитете правки:
- Рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону, в частности:
- – на закупку вооружения для Вооруженных Сил Украины (ВСУ);
- – на обеспечение подразделения "Альфа" СБУ и Службы внешней разведки (СВР).
- Разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы, чтобы учителя реально ощутили повышение зарплаты на 50%, а также принять меры для повышения уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования на 50% (поэтапно в течение 2026 года, начиная с 1 января).
- Направить 500 млн грн на обеспечение материально-технической базы релоцированных вузов с прифронтовых территорий.
- Рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства на закупку лекарств для лечения больных ахондроплазией и аутоиммунными заболеваниями нервной системы и нейромышечными заболеваниями (дополнительно к уже заложенным 15,1 млрд грн)
- Определить Минздрав ответственным за все публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения (передав ему соответствующие средства от Государственного управления делами (ГУС) и Национальной академии медицинских наук) и увеличить финансирование таких проектов на 500 млн грн.
- Проработать вопрос погашения разницы в тарифах (для теплокоммунэнерго) из местных бюджетов.
- Рассмотреть возможность зачисления 4% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (кроме "военного" НДФЛ) в бюджеты территориальных громад.
- Обязать правительство законопроект о специальных пенсиях, устанавливающий единые подходы к выходу на пенсию и предусматривающий индексацию пенсий для таких лиц на общих условиях.
- Увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.
- Дополнительно направить не менее 2 млрд грн на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель.
- Предусмотреть 1 млрд грн на новое направление поддержки – частичную компенсацию имущественных потерь бизнеса вследствие войны.
- Рассмотреть возможность предусмотреть дополнительные средства для предоставления грантов для предпринимателей.
Что будет с доходами украинцев
Согласно проекту госбюджета, 1 января минимальная зарплата вырастет с 8000 до 8647 грн. Вместе с тем минимальная пенсия вырастет всего на 234 грн: с 2361 до 2595 грн. То есть даже после индексации украинцы, которые получают минимальные зарплаты и пенсии, будут находиться за чертой бедности, говорится в материале OBOZ.UA.
В таблице приведены расчеты по фактическим прожиточным минимумам по состоянию на лето 2025-го. И эти цифры уже значительно больше, чем минималка и минимальная пенсия, которую правительство планирует установить на следующий год:
Профсоюзы требовали установить минималку на следующий год на уровне 12,2 тыс. грн. Но их требование в правительстве проигнорировали.
Также в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4%. Дефицит государственного бюджета в 2026 году предполагается на уровне 18,4% ВВП, в том числе общий фонд – 17,2% ВВП и специальный фонд – 1,2% ВВП.
Курс доллара "заложен" на 2026 год в размере 45,7 грн/долл. Это более чем на 3 грн больше, чем в 2025-м.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина согласилась с оценкой МВФ об увеличении потребностей во внешнем финансировании до 65 млрд долларов до 2027 года из-за длительной войны и роста военных расходов. Новая кредитная программа МВФ, рассчитанная на четыре года, будет предусматривать структурные реформы и использование замороженных российских активов для покрытия дефицита.
