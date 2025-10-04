На что потратят бюджет в 2026 году: названы точные размеры минималки, пенсии и расходов на армию

В Верховной Раде продолжают изучать проект бюджета на 2026 год, который в середине сентября подало правительство. Документ разработан с учетом более длительной войны: в следующем году значительное улучшение ситуации не ожидается. Все внутренние поступления направят на безопасность и оборону, тогда как другие расходы планируют финансировать за счет внешней помощи.

Ситуация для украинцев будет оставаться сложной. И хотя индексацию минимальных пенсий и зарплат восстановят, уровень повышения будет недостаточным.

На что потратят бюджет в 2026-м

Расходы на безопасность и оборону в следующем году обойдутся Украине в 27,2% ВВП, или 2 трлн 805 млрд грн. Для сравнения, до полномасштабной войны, в 2021-м, на безопасность и оборону тратили 5,93% ВВП. При этом доходы бюджета даже с учетом роста составят те же 2,8 трлн грн. То есть все внутренние поступления направят на безопасность и оборону. Таким образом, остальные расходы (образование, медицина, социальные расходы и т.д.) придется делать за счет заимствований и внешней помощи.

"Таможня должна сгенерировать почти 945 млрд грн доходов (+22,3% к 2025 году), а налоговая – 1,6 трлн грн (+15,2% к 2025)", – рассказала во время презентации проекта бюджета глава профильного комитета Роксолана Пидласа.

Среди основных факторов увеличения доходов бюджета:

повышение минимальной зарплаты до 8647 грн;

до 8647 грн; рост общих расходов на денежное обеспечение военнослужащих (вырастут и полученные налоги с зарплат) ;

; рост курса доллара (45,7 грн за доллар, в Бюджете-2025 – расчетный курс 45 грн за доллар);

ожидания роста экономики на 2,4%.

Также могут появиться новые налоги – "на OLX" и "на сладкую воду". В случае принятия и вступления в силу до следующего года они вместе могут принести 22,5 млрд грн в год. "Но пока выглядит так, что "налог на OLX" (14 млрд грн) является гораздо более реалистичным для голосования в Раде, хотя и здесь могут возникнуть вопросы", – считает Пидласа.

Аппарат Верховной Рады – 3,6 млрд (было 3,1 млрд)

– 3,6 млрд (было 3,1 млрд) Государственное управление делами – 4,3 млрд (было 4 млрд)

– 4,3 млрд (было 4 млрд) Государственная судебная администрация – 22,7 млрд (было 22,1 млрд)

– 22,7 млрд (было 22,1 млрд) Офис генпрокурора – 18,6 млрд (было 16,9 млрд)

– 18,6 млрд (было 16,9 млрд) МВД – 522 млрд (было 438,2 млрд)

– 522 млрд (было 438,2 млрд) МИД – 8,3 млрд (было 7,9 млрд)

– 8,3 млрд (было 7,9 млрд) Минветеранов – 8,2 млрд (было 3,3 млрд)

– 8,2 млрд (было 3,3 млрд) Минобороны – 1 трлн 923 млрд (было 1 трлн 568 млрд)

– 1 трлн 923 млрд (было 1 трлн 568 млрд) Минобразования и науки – 184,4 млрд (было 127,5 млрд)

– 184,4 млрд (было 127,5 млрд) Минэнергетики – 11 млрд (было 7 млрд)

– 11 млрд (было 7 млрд) Министерство здравоохранения – 250,2 млрд (было 216,8 млрд)

– 250,2 млрд (было 216,8 млрд) Минсоцполитики – 465,3 млрд (было 421,3 млрд грн)

– 465,3 млрд (было 421,3 млрд грн) ПФУ – 293,6 млрд (было 279,2 млрд)

– 293,6 млрд (было 279,2 млрд) Минцифра – 10,1 млрд (было 4,1 млрд)

Более половины расходов – около 45% – это денежное обеспечение военнослужащих. Рекордные 955 млрд грн (1/3 всех средств на оборону) планируется направить на закупку и производство вооружения.

"В следующем году мы будем отдавать каждую заработанную и одолженную в Украине гривню на нужды нацбезопасности и обороны, потому что сейчас международные партнеры не позволяют нам использовать деньги, которые они дают в бюджет, на закупки оружия (кроме гранта Великобритании) и денежное обеспечение военнослужащих", – объяснила председатель комитета.

Потребность в международном финансировании – $45,5 млрд, из которых $18 млрд – незакрытая. Отметим, ранее стало известно, что Кабинет министров Украины прогнозировал, что в 2026-2027 годах стране ежегодно понадобится до 37,5 млрд долларов, тогда как эксперты МВФ оценивают потребность в около 50 млрд долларов. Это расхождение было выявлено во время последних встреч представителей фонда в Киеве, где обсуждали параметры будущей программы поддержки страны.

Что будет с доходами украинцев: зарплата вырастет, но этого мало

С 1 января минимальная зарплата вырастет с 8000 до 8647 грн. Вместе с тем минимальная пенсия вырастет всего на 234 грн: с 2361 до 2595 грн. Проблема заключается в том, что даже после индексации украинцы, которые получают минимальные зарплаты и пенсии, будут находиться за чертой бедности.

Ниже в таблице приведены расчеты по фактическим прожиточным минимумам по состоянию на лето 2025-го. И эти цифры уже значительно больше, чем минималка и минимальная пенсия, которую правительство планирует установить на следующий год.

Семья Предел бедности (грн в месяц) Один взрослый (трудоспособный) 11 464 грн Один пенсионер 7091,8 грн Ребенок до 6 лет 7522,7 грн Ребенок старше 6 лет 9495,8 грн

Для сравнения, профсоюзы требовали установить минималку на следующий год на уровне 12,2 тыс. грн. Но их требование в правительстве проигнорировали.

"Во время встречи представителей СПО объединений профсоюзов, работодателей и Министерства финансов, состоявшейся 10 сентября 2025 года, профсоюзы отметили необходимость установления прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере не менее 11 675 грн, минимальной зарплаты – 12 195 грн (50% от прогнозной средней зарплаты на 2025 год), а должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС – на уровне минимальной зарплаты", – говорится в заявлении профсоюзов.

К чему стоит готовиться украинцам

По оценкам правительства, ВВП в 2025 году продолжит восстановительный тренд и возрастет на 2,7%. Этого мало для того, чтобы преодолеть последствия значительного падения после начала полномасштабной войны.

"В прогнозном периоде правительство сосредоточит усилия на реализации комплекса горизонтальных и отраслевых реформ, определенных программой Ukraine Facility, выполнении обязательств в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, а также на мероприятиях, необходимых для продвижения к членству в Европейском Союзе... Продолжающаяся война продолжает оказывать существенное давление на экономику. Последствия вооруженной агрессии выходят далеко за пределы физических разрушений: они формируют комплекс системных проблем и рисков, сдерживающих инвестиционную активность, влияют на производственную динамику и определяют темпы восстановления", – отмечают в документе.

При этом в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4%. Дефицит государственного бюджета в 2026 году предполагается на уровне 18,4% ВВП, в том числе общий фонд – 17,2% ВВП и специальный фонд – 1,2% ВВП.

Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2026 году планируется за счет осуществления государственных заимствований в сумме 2,4 трлн грн, в том числе внешних в сумме 2 трлн, внутренних – 419,5 млрд гривен. При этом платежи по погашению государственного долга составят 656,8 млрд грн.

В целом бюджет Украины в следующем году в лучшем случае поможет продолжить сопротивление вооруженной агрессии РФ. В то же время социально-экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. Разрыв между фактическим уровнем бедности и минималкой будет расти.