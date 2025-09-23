МВФ нашел дыры в бюджете: Украине грозит 65 млрд долларов дефицита

Украина согласилась с оценкой МВФ (Международный валютный фонд) об увеличении потребностей во внешнем финансировании до 65 млрд долларов до 2027 года из-за длительной войны и роста военных расходов. Новая кредитная программа МВФ, рассчитанная на четыре года, будет предусматривать структурные реформы и использование замороженных российских активов для покрытия дефицита.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, украинские власти и МВФ сначала имели разные оценки потребностей во внешнем финансировании.

Кабинет министров Украины прогнозировал, что в 2026-2027 годах стране ежегодно понадобится до 37,5 млрд долларов, тогда как эксперты МВФ оценивают потребность в около 50 млрд долларов. Это расхождение было выявлено во время последних встреч представителей фонда в Киеве, где обсуждали параметры будущей программы поддержки страны.

Президент Владимир Зеленский лично встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Мы обсудили возможности использования замороженных российских активов на благо Украины и все потенциальные пути сотрудничества, включая новую программу, направленную на поддержку устойчивости нашей страны в ближайшие годы", – сообщил Зеленский в эфире X после встречи.

Уточнено, что оценка в 65 млрд долларов уже была доведена до Европейской комиссии, одного из главных доноров Украины. Планируется, что значительная часть этой суммы будет обеспечена именно за счет остатка наличности с замороженных российских активов. Ранее Еврокомиссия полагалась только на доходы, полученные от этих активов, которые были иммобилизованы после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Действующая программа МВФ на 15,5 млрд долларов почти полностью исчерпана, хотя сначала она рассчитывалась до 2027 года. Это обусловлено тем, что ее расчеты базировались на нереалистичном сценарии быстрого завершения войны в 2024-2025 годах. Поэтому Украина уже обратилась в МВФ с запросом на новую четырехлетнюю кредитную программу, одобрение которой ожидается до конца 2025 года. Предварительные оценки нового пакета составляют около 8 млрд долларов, а окончательные параметры могут быть согласованы в октябре во время ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

Новая программа, как и предыдущая, будет предусматривать "структурные маяки" – конкретные реформы, которые правительство обязуется реализовать в обмен на транши финансирования. Основные приоритеты остаются: реформирование Бюро экономической безопасности, перезагрузка таможни и обеспечение прозрачности корпоративного управления государственными предприятиями. Кроме того, МВФ настаивает на мерах по сокращению теневой экономики, которая по оценкам правительства составляет более 30% ВВП.

Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") уточнил дополнительные цифры по финансовым "дырам": на этот год они составляют около 300 млрд грн, а на следующий год ожидается дефицит в 18,1 млрд долларов. При этом пока нет четкого плана, как его покрывать, кроме возможности привлечения средств через ERA – европейский механизм помощи.

Ожидается, что новая программа МВФ поможет Украине стабилизировать макрофинансы, продолжить структурные реформы и мобилизовать внутренние ресурсы. Параллельно правительство готовится к обсуждению с международными партнерами вариантов дополнительного финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская агрессия несет не только разруху и гибель украинцев, но и существенно бьет по государственному бюджету. Один день борьбы против российских оккупантов обходится Украине в 172 млн долларов.

