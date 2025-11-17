'Сможем дожать': Зеленский анонсировал использование российских миллиардов на закупки сбоев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует "дожать" международных партнеров и добиться использования замороженных российских активов для финансирования оборонных закупок и украинского производства. Он отметил, что эти средства должны пойти на системы ПВО и другие оборонные проекты, ведь именно такой подход является справедливым и стратегически необходимым.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции. По его словам, идея так называемого "репарационного кредита" – это не только политическая инициатива, а уже конструктивный процесс переговоров, в котором Киев рассчитывает получить результат.

На фоне затяжной войны и растущих расходов на вооружение вопрос использования российских активов, находящихся под арестом в странах G7 и ЕС, снова стал ключевым. Общий объем замороженных средств и имущества РФ оценивается в более 300 млрд долларов, и именно часть этой суммы может стать источником финансирования оборонных программ.

Президент подчеркнул, что переговоры не стоят на месте и уже вышли на этап, когда можно говорить о реальных перспективах. "Мы рассчитываем, что в конце концов мы все же сможем договориться и дожать эту тему, чтобы использовать российские активы именно на европейский пакет обороны, на украинское производство", – заявил Зеленский.

Он уточнил, что значительная часть систем противовоздушной обороны, необходимых Украине, производится в США. Однако Европа активно расширяет собственные возможности и стремится наладить внутреннее производство оружия, которое также может быть профинансировано за счет российских активов. "В большинстве системы ПВО – американское производство. Замороженные активы справедливо использовать на такие проекты", – добавил президент.

Из-за юридических ограничений и осторожность части стран ЕС по прямой конфискации российских средств, западные партнеры обсуждают механизм кредитования под залог российских активов. Это означает, что страны G7 могут выдать Украине крупные оборонные кредиты или гарантии, а возврат этих средств в будущем покроются за счет активов РФ, которые остаются замороженными.

В частности, ЕС планирует выделить не менее 90 млрд евро в виде грантов, оформить совместный заем под долговые обязательства ЕС или же использовать замороженные российские активы в качестве гарантии для кредита. Письмо Урсулы фон дер Ляйен с этими предложениями появилось на фоне того, что Бельгия продолжает блокировать ключевой план по активам, опасаясь юридических рисков, тогда как Украине уже в следующем году нужно более 51 млрд евро только на военные нужды.

Несмотря на торможение переговоров, целью Евросоюза остается предоставление Киеву займа под почти 200 млрд евро замороженных российских средств в Euroclear, которые фактически будут служить защитой от будущих претензий Москвы. Еврокомиссия даже предложила дополнительные уступки для Бельгии, включая использование части активов, хранящихся в других государствах, и покрытие рисков по инвестиционным договорам, но окончательное решение будет зависеть от позиции стран-членов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина 13 ноября получила новые транши прямой бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере около 6 млрд евро. Речь идет о 4,1 млрд евро по программе ERA Loans (доходы от замороженных активов РФ) и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

