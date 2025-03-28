Украинцам рассказали, каким будет курс доллара после 1 апреля: к чему готовиться

В апреле в Украине может ощутимо вырасти официальный курс доллара. По прогнозам, он будет колебаться в пределах 41,5-42,5 грн, тогда как на 31 марта НБУ обновил его до 41,48 грн. Впрочем, паниковать из-за возможного роста не стоит, ведь, по словам финансистов, такое колебание является приемлемым. А кроме того, в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому такое движение вполне вписывается в официальный прогноз.

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В целом же, рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в апреле на валютном рынке Украины не ожидается потрясений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую.

Она объяснила: ситуация на валютном рынке Украины формируется под влиянием нескольких факторов. В частности:

монетарной политики;

инфляционной динамики;

активности аграрного сектора.

"Именно эти факторы будут определять курсовые тенденции в ближайшей перспективе. Валютный рынок продолжит работать в режиме управляемой гибкости. То есть при активном участии регулятора, который может использовать валютные интервенции для достижения равновесия между спросом и предложением", – рассказала Мустафаева.

Предпосылок для валютного кризиса нет

В то же время, она подчеркнула: предпосылок для валютного кризиса в Украине нет. Ведь:

В условиях войны главным игроком остается Национальный банк, "проводящий взвешенную политику".

Геополитические новости "будут скорее создавать психологический эффект, чем реально влиять на курсовые тренды".

"Валютный рынок продолжит работать в режиме "управляемой гибкости". То есть при активном участии регулятора, который может применять валютные интервенции для достижения равновесия между спросом и предложением", – резюмировала Мустафаева.

Как сообщал OBOZ.UA, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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