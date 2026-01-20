"Следующие 30 дней будут непростые": украинцам назвали дату, когда ситуация в энергетике улучшится

На ситуацию в энергетике Украины влияют не только российские обстрелы, но и климатические условия – морозы и короткий световой день. Поэтому ситуация в энергосистеме может измениться к лучшему через месяц – после 20 февраля, когда продолжительность светового дня возрастет, электроэнергии станет больше.

Об этом, как сообщает"Радио Свобода", заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа"). "Следующие 30 дней у нас будут сложные", – подчеркнул нардеп.

Когда электроэнергии станет больше

Герус напомнил о прогнозах, согласно которым "с 15 января или со следующей недели" ситуация в энергосистеме улучшится. Впрочем, каждый раз отмечается, что это возможно только при отсутствии новых обстрелов – а они с большой вероятностью будут.

"Я считаю, что до 15-20 февраля ситуация будет сложная. Она может стать легче, когда немного спадут морозы – где-то под конец этой недели. Далее начинается длинный световой день, солнце выше, солнечная генерация начнет лучше работать – она у нас распределена и есть во многих регионах, поэтому сразу начнет помогать. И мы это почувствуем – где-то с 15-20 февраля днем мы будем иметь больше электроэнергии. Следующие 30 дней будут непростые. Это надо понимать и, по возможности, к этому готовиться", – добавил Андрей Герус.

Где ситуация хуже всего

Он отметил, что ситуация с поставками электроэнергии в разных регионах отличается. Хуже всего – в Одесской области и в Одессе, а также ухудшаются обстоятельства в:

Харькове;

Днепре;

Кривом Роге;

Чернигове;

Сумах;

Запорожье;

Киеве.

Герус пояснил, что резкое ухудшение ситуации в столице связано с активизацией российских ударов по энергетическим объектам Киева и киевского энергокольца. За последний месяц Россия била по ним даже чаще, чем по энергетическим объектам Харькова. Также нардеп не согласился, что нынешняя ситуация в столице является следствием полного провала подготовки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, из-за российских атак Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами – в энергосистеме образовался дефицит объемом 7 ГВт, то есть около 33% потребностей. Чтобы помешать уничтожению критической инфраструктуры, действуют комплексные меры защиты, заменяется поврежденное оборудование и наращиваются возможности для импорта электроэнергии.

