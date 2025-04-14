Самый быстрый рост курса за 15 лет: что происходит с евро

Евро демонстрирует самый быстрый рост за более чем 15 лет. Причина – развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война, которая, поставила под сомнение роль доллара как стабильной валюты. Более того, не исключается дальнейшее укреплении евровалюты – аналитики ожидают, что в скором времени она достигнет 1,2 доллара.

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Об этом говорится в материале Bloomberg. Отмечается: по состоянию на 7:45 утра евро на лондонской бирже торговался на уровне 1,1413, прибавив 0,5%.

"Евро становится главным бенефициаром ослабления доллара. Поскольку инвесторы пересматривают роль американской валюты в мировой финансовой системе после того, как президент Дональд Трамп дестабилизировал рынки введением пошлин и обострил торговую войну с Китаем", – рассказали аналитики.

Они подчеркнули: к концу прошлой недели единая европейская валюта достигла самого высокого уровня за 3 года. А три из четырёх опционных контрактов, заключённых в 11 апреля, "были рассчитаны на дальнейший рост евро".

"По словам трейдеров, хедж-фонды нацелены на уровень 1,2 доллара за евро. Стратеги ... считают, что вероятность достижения этой отметки в ближайшие месяцы – самой высокой с середины 2021 года – вырастет", – говорится в материале.

В целом, отмечается, рост евро является следствием ряда ключевых структурных факторов. В частности:

Ожидания увеличения расходов в Германии "после исторического ослаблению бюджетных правил".

В финансовых кругах это, как отмечается, рассматривается как "фактор поддержки еврозоны в случае глобального экономического спада".

Сокращения торгового профицита Европы с США независимо от окончательного уровня американских пошлин.

Это, по словам аналитиков, означает. что ЕС будет получать "меньше доходов, возвращаемых в долларовые активы".

Впрочем, резюмируется, укрепление евро несет в себе и определенные риски. В частности, непонятно, насколько положительно этот процесс оценивают центробанки стран-членов ЕС, "учитывая их обеспокоенность перспективами экономического роста".

Тем не менее, подчеркивается, сомнений в том, что "евро унаследовал часть традиционной роли доллара" нет. Ведь опасения по поводу состояния экономики США и, соответственно, доллара, растут.

"Ранее евро в основном воспринимался как рисковый актив. Но теперь он растет как на позитивных, так и на негативных новостях", – констатировали авторы материала.

Что происходит с евро в Украине

В то же время, Нацбанк обновил официальный курс евро на 15 апреля до 47,02 грн. Что на сразу на 10 коп. превышает текущий. А также является рекордным в истории Украины.

Аналитики же выделяют несколько причин же роста евро. Так:

В Центре экономической стратегии (ЦЭС), среди прочего, обращают внимание на стремительный обвал доллара в большинстве ведущих мировых валют.

Финансовій аналитик Алексей Козырев акцентирует на непредсказуемости решений президента США Дональда Трампа, что, по его словам, "будет сказываться на поведении всех рынков, в том числе и по паре евро/доллар на международных валютных площадках".

Кроме того, отмечает он, 17 апреля состоится заседание Европейского центробанка (ЕЦБ) по процентным ставкам. Которое "всегда провоцирует дополнительные ралли по паре евро/доллар".

"Если не будет сюрпризов от текущих показателей инфляции и рынка труда, ЕЦБ может снизить свои ставки на 0,25% годовых. В худшем случае – оставит их на текущем уровне. На этой интриге вокруг решения ЕЦБ 16-17 апреля нас ждут дополнительные ралли по паре евро/доллар, что немедленно скажется и на курсе евро в Украине по отношению к гривне", – констатировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов считает, что в ближайшие 3 месяца в Украине не стоит ожидаеть резких движений курса гривни – ведь Нацбанк будет контролировать ситуацию. Соответственно, инвестиции в иностранную валюту – в частности, евро – могут помочь только сохранить сбережения на текущем уровне.

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