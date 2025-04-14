Такого с евро в Украине еще не было: официальный курс обновил исторический рекорд

Нацбанк обновил официальный курс евро на 15 апреля до 47,02 грн. Что на сразу на 10 коп. превышает текущий. А также является рекордным в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, курсовый рекорд евровалюты побил второй раз подряд – 14 апреля в Украине действует курс 46,92 грн, который также стал максимальным в истории страны.

Аналитики же выделяют несколько причин же роста евро. Так:

В Центре экономической стратегии (ЦЭС), среди прочего, обращают внимание на стремительный обвал доллара в большинстве ведущих мировых валют.

Финансовій аналитик Алексей Козырев акцентирует на непредсказуемости решений президента США Дональда Трампа, что, по его словам, "будет сказываться на поведении всех рынков, в том числе и по паре евро/доллар на международных валютных площадках".

Кроме того, отмечает он, 17 апреля состоится заседание Европейского центробанка (ЕЦБ) по процентным ставкам. Которое "всегда провоцирует дополнительные ралли по паре евро/доллар".

"Если не будет сюрпризов от текущих показателей инфляции и рынка труда, ЕЦБ может снизить свои ставки на 0,25% годовых. В худшем случае – оставит их на текущем уровне. На этой интриге вокруг решения ЕЦБ 16-17 апреля нас ждут дополнительные ралли по паре евро/доллар, что немедленно скажется и на курсе евро в Украине по отношению к гривне", – констатировал аналитик.

В то же время, признал он, скачок евро по отношению к доллару "очень опасен для Европы". Ведь это сводит на нет усилия ведущих стран Евросоюза по повышению конкурентоспособности своих товаров на мировых рынках.

"Поэтому от ЕЦБ следует ожидать шагов по ослаблению евро. А это отличная возможность для заработка для спекулянтов мирового масштаба: они уже получили немалую прибыль на укреплении евро и теперь захотят заработать еще и на попытках европейского регулятора ослабить евровалюту", – резюмировал аналитик.

Каким будет наличный курс евро в Украине

Ближе к вечеру же 14 апреля украинские банки установили курс наличного евро на среднем уровне 46,45/47,45 грн (покупка/продажа). А обменники – 46,12/47,13 грн (покупка/продажа).

По словам же Козырева, в течение текущей рабочей недели (14-18 апреля) в банках курс евро будет находиться в пределах от 45,6 до 47,75 грн. Т.е., не исключается снижение стоимости валюты в покупке и роста в продаже.

В обменниках ожидается такая же ситуация.. Там, прогнозируется, курс будет находиться в пределах от 45,7 до 47,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов считает, что в ближайшие 3 месяца в Украине не стоит ожидаеть резких движений курса гривни – ведь Нацбанк будет контролировать ситуацию. Соответственно, инвестиции в иностранную валюту – в частности, евро – могут помочь только сохранить сбережения на текущем уровне.

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