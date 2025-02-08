Дамы и господа, у нас юбилейный пост!

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Благодаря несокрушимому, безудержному мощному лоббизму наших коррупционеров из ОП…..кто-то уже сэкономил более 1 млрд грн с начала года! Которые должны были идти на армию.

Для этого не нужно быть гениями. Просто не подписать законопроект #11090 о повышении акцизов…

А дальше прямое невыполнение Конституции и не подписание закона в срок стоило уже Бюджета с 01 января = 1008 млн грн

С чем всех и поздравляю. Особенно тех, кто на этом неплохо заработал

PS В следующий раз, только попытайтесь открыть рот о необходимости поднимать налоги.