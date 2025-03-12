Рынки взлетят после тарифного краха, а ЕС ждут новые пошлины: Трамп пообещал американцам "важный день"

Президент США Дональд Трамп заверил американцев, что фондовые рынки "взлетят" после краха, который произошел на фоне его тарифных войн. Более того глава Белого дома даже озвучил "ключевую дату" – 2 апреля. Он не стал уточнять, что именно произойдет в эту дату – перемены могут касаться как решений о пошлинах, например их анонсированного ужесточения для ЕС, так и снижения налогов в самих Штатах.

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Такие заявления Трамп сделал 12 марта во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином в Овальном кабинете Белого дома. "В финансовом отношении мы будем сильнее, чем когда-либо прежде. Я думаю, рынки взлетят, когда увидят, что происходит... В нашей стране царит огромный оптимизм в отношении ужесточения законодательства и снижения налогов... 2 апреля будет очень важным днем", – заявил Трамп.

Кроме того Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины для Европейского Союза после того, как ЕС анонсировал собственные тарифы для США. Это решение Евросоюза стало контрмерой в ответ на то, Трамп обложил пошлинам европейские сталь и алюминий.

"ЕС очень плохо к нам относится. Они делали это в течение многих лет... У меня были разногласия с ними во время моего первого срока. ... Евросоюз был очень жестким", – пожаловался Трамп.

"Мы собираемся вводить взаимные тарифы. Так что сколько бы они ни взимали с нас, мы взимаем плату с них", – добавил президент США и сказал, что ЕС был "создан для того, чтобы использовать Соединенные Штаты в своих интересах".

Напомним, в течение последних нескольких недель акции США находились под сильным давлением – инвесторы начали опасаться рецессии, вызванной радикальными решениями Трампа. S&P 500 упал на 9% по сравнению с недавними максимумами. Едва ли не сильнее пострадала Tesla союзника Трампа Илона Маска – только за февраль ее акции упали на 28%.

Кроме того, Трамп сделал Илона Маска и других миллиардеров беднее на космическую сумму – совокупный капитал пяти богатейших людей, присутствовавших на его инаугурации, сократился на 210 млрд долларов. В частности, средства потеряли:

Илон Маск – 148 млрд долларов;

– 148 млрд долларов; Джефф Безос – 29 млрд;

– 29 млрд; Сергей Брин – 22 млрд;

– 22 млрд; Марк Цукерберг – 5 млрд;

– 5 млрд; Бернар Арно – 5 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, также в США вспыхнули протесты из-за влияния Маска на политику администрации США. Активисты движения Tesla Takedown добиваются бойкота Tesla и призывают, чтобы владельцы этих электрокаров избавились от них.

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